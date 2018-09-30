Isparta'da trafik kazası: 7 yaralı

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, geçen gece saat 00.20 sıralarında Çünür Mahallesi'nde gül heykeli bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Caddesi üzerinde seyreden Ü.G. yönetimindeki 03 FP 216 plakalı otomobil, K.Ç. idaresindeki 32 PA 632 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

Çarpışma sonucu 03 plakalı otomobilde bulunan sürücü Ü.G. ve yolcular İ.Ü., M.Ü., S.Ü., İ.Z.Ü., A.E.O. ile U.F.O. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza mahallinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar, daha sonra tedavi için ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.