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4,5 milyon turistin 2,5 milyonu Trabzon'u seçti

Doğu Karadeniz, özellikle Ortadoğulu turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölge yerli ve yabancı turistle dolup taşarken, en büyük pay Trabzon'un oldu. Bölgeye gelen 4,5 milyon turistin 2,5 milyonu Trabzon'u ziyaret etti.
30 Eylül 2018 15:59
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4,5 milyon turistin 2,5 milyonu Trabzon'u seçti

Gümüşhane'de, 2. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresine katılan Turizm İşletmeleri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga, Turizmde bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinin önemine değindi. Doğu Karadeniz Bölgesinin zengin bir turizm altyapısına sahip olmasına rağmen istatistiklere bakıldığında turist yoğunluğunun Trabzon'da fazla olduğuna dikkat çeken Çavga, bölgeye yerli ve yabancı toplamda 4 Milyon 533 bin turist geldiğini belirterek Trabzon'a 2 Milyon 584 bin turist geldiğini kaydetti.

'SADECE ORTADOĞU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TEHLİKEYE ATAR'

Doğu Karadeniz Bölgesinin tarihi kültürel ve doğal güzellikleri ile turizm anlamında gelecek yıllara umut vaat ettiği belirten Başkan Çavga "Her ilin kendine has bir özelliği bulunmasına rağmen bu özellikler göz ardı edilmekte, dış pazarda sadece Ortadoğu pazarını hedef kitle olarak kabul etmekte ve bölge turizminin sürdürülebilirliği tehlikeye atılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

'BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLMELİ'

Turizmde bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinin önemine değinen Çavga, bölgede illerin kendine has değerlerinin ön plana çıkarılması gerektiğine dikkat çekti. Bölgenin tek bir ilden pazarlanmasının sektöre ne gibi olumlu faydaları olacağıyla ilgili konuşan Başkan Çavga, Trabzon'da TR90 Bölgesinde ön plana çıkan turizm alanlarını şu şekilde sıraladı: Sümela Manastırı, Ayasofya Camii, Atatürk Köşkü, Trabzon Kalesi, Altındere Vadisi Milli Parkı, Uzungöl Tabiiat Parkı, Çalköy Mağarası, Sera Gölü, Çamburnu Tabiat Parkı, Hamsiköy, Hıdırnebi Yaylası ve Kayabaşı Yaylası.

'TURİST YOĞUNLUĞU TRABZON'DA FAZLA'

Doğu Karadeniz Bölgesinin zengin bir turizm altyapısına sahip olmasına rağmen istatistiklere bakıldığında turist yoğunluğunun Trabzon'da fazla olduğunu belirten Çavga, bölgedeki yerli ve yabancı turist dağılımının istatistiksel verilerini paylaştı. Doğu Karadeniz Bölgesinde yerli turist dağılımı; Artvin 317 bin, Gümüşhane 102 bin, Rize 524 bin, Giresun 631 bin, Trabzon 2 Milyon 134 bin, Ordu 217 bin. Yabancı turist dağılımı ise bölgede şu şekilde gerçekleşti; Artvin 42 bin, Gümüşhane 4 bin, Rize 61 bin, Giresun 33 bin, Trabzon 450 bin ve Ordu 14 bin. Bölgeye toplamda 3 milyon 926 bin yerli nüfus gelirken, Trabzon 2 Milyon 133 bin gibi yüksek bir rakamla bölge birincisi. Toplamda bölgeye 606 bin yabancı turist gelirken, 450 bin yabancı turist tercihini Trabzon'dan yana kullandığı belirtildi.

DHA
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