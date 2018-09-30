Facebook'taki güvenlik açığından etkilenmemek için önlemler

Facebook'un açıklamasında, güvenlik ihlalinin Facebook mühendisleri tarafından Salı günü farkekedildiği ve Perşembe günü engellendiği ve etkilenen kullanıcıların mesajla bilgilendirildiği belirtildi. Güvenlik açığından etkilenen kullanıcılar için "Başkasının gözünden gör" özelliğinden hangi verilerin çalınmış olabileceği ve kimin sorumlu tutulabileceği konusunda pek çok soru işareti varken alınabilecek önlemler var.

HESABINIZIN ETKİLENİP ETKİLENMEDİĞİNİ ÖĞRENİN

Öncelikle kullanıcıların hesaplarının söz konusu durumdan etkilenen 50 milyon kişiden biri olup olmadığını öğrenmesi gerekiyor. Kullanıcı şifrelerinin kayıtlı olmasına rağmen Facebook sebep göstermeden yeniden şifre talep ettiyse söz konusu hesabın güvenlik açığından etkilenmiş olması muhtemel.

BÜTÜN PLATFORMLARDA OTURUMU KAPATIN

Güvenlik açığından etkilenen kullanıcıların yapması gereken ilk şey, oturum açılan web tarayıcısı, mobil aygıttaki uygulama ve tabletler dahil olmak üzere Facebook hesaplarından çıkış yapmak. Facebook'a göre, bilgisayar korsanları erişim jetonlarını hacklediler. Facebook bu belirteçleri sıfırladı, ancak yine de "ihtiyati tedbir" olarak kullanıcılara her yerden çıkış yapmasını öneriyor. Ayrıca açıklamada "soruşturma hala erken aşamalarında" dendiğinden, sadece güvende olmak için çıkış yapmak en iyi seçenek olarak görülüyor.

ŞİFRENİZİ KUVVETLENDİRİN VE İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMASINI ETKİNLEŞTİRİN

Önemli bir ayrıntı olarak, Facebook açıkça sizin kullanıcıların şifrelerini değiştirmenin gerek olmadığını belirtirken hacklenme araştırması henüz tamamlanmadı. Bu yüzden bu durum Facebook'a özgü bir kullanıcı şifresinin bulunduğundan emin olmak için ideal bir zaman olarak görülüyor.

HESABINIZI SİLİN

Eğer bütün bunlar yeterli gelmediyse son çare olarak kullanıcı hesaplarının kalıcı olarak silinmesi tavsiye ediliyor. Mark Zuckerberg açıklamasında "Verilerinizi koruma sorumluluğumuz var, ve eğer yapamazsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz" demişti.