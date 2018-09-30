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Gram altın eylülde yaklaşık yüzde 8 geriledi

Gram altın eylül ayında, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle yüzde yaklaşık 8 geriledi.
30 Eylül 2018 16:15
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Gram altın eylülde yaklaşık yüzde 8 geriledi

Gram altın eylül ayında 260 lirayı test etmesine karşın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 24'e yükseltmesinin ardından gerilemeye başlayan dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüşe geçerek 28 Eylül'de 6 haftanın en düşük seviyesi olan 226,9 liraya kadar geriledi.

Eylül ayını 232,7 liradan tamamlayan altının gramı, yatırımcısına bu dönemde yüzde 7,9 kaybettirdi. Gram altının yıl başından bu yana ise yatırımcısına yüzde 46,5 getiri sağladı.

Aynı dönemde altının ons fiyatı ise yaklaşık yüzde 0,75 değer kaybetti. Değer kaybını üst üste 6'inci aya taşıyan altının ons fiyatı, eylül ayını 1.192 dolardan tamamladı.

UZUN VADELİ YATIRIMCILAR ALTIN ALABİLİR

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci de gram altının düşüşündeki en belirgin nedeninin dolar kurundaki geri çekilme olduğunu söyledi.

Gram altında ve dolar kuruna da ağustos sonundan itibaren paralel bir şekilde düşüşlerin yaşandığı belirten Cevizci şunları kaydetti:

"Bu dönemde, hükümet kanadından ve ekonomik otoriterler tarafından gelen açıklamaların etkisi ile kur fiyatlarının rekor seviyeden uzaklaştığını gördük. Buna bağlı olarak gram altında yüksek seviyelerdeki seyrine ara vererek geri çekilmesini sürdürdü. Kurda gelecek hafta, yurt içinde enflasyon sonrasındaki fiyatlamaları takip edeceğiz fakat sonrasındaki odak noktası 12 Ekim tarihinde yapılacak olan Rahip Brunson davası olacak."

Cevizci, iç piyasada ve siyasi kesimde çok spesifik bir gelişme ile karşılaşılmadığı sürece dolar kurundaki geri çekilmelerin devam etmesini beklediğini ifade ederek, bu harekete bağlı olarak gram altında ise 220- 225 TL aralığında doğru gevşemeler oluşabileceğini ancak uzun vadeli yatırımcıların bu dönemde her düşüşü kademeli alımlarda değerlendirebileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı
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