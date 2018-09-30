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İstanbul'da dikkat çeken görüntü
BEYKOZ'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Boğaz, akan seller nedeniyle çamur rengine döndü.
Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Sel sularının Boğaz'a akmasıyla deniz de çamura bulandı.
İstanbul Boğazı'nın çamurlu hali havadan görüntülendi.
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