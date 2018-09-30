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İstanbul'da dikkat çeken görüntü

BEYKOZ'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Boğaz, akan seller nedeniyle çamur rengine döndü.
30 Eylül 2018 16:19
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İstanbul'da dikkat çeken görüntü

Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Sel sularının Boğaz'a akmasıyla deniz de çamura bulandı.

İstanbul Boğazı'nın çamurlu hali havadan görüntülendi.

DHA
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