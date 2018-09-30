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Bitlis'te 805 kişilik işe 12 bin 61 kişi başvurdu

BİTLİS'te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, okullarda çalıştırılmak üzere 600 temizlik işçisi ile 205 güvenlik görevlisinin 6 ay süreyle istihdam edileceği işe,12 bin 61 kişi başvurdu.
30 Eylül 2018 16:43
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Bitlis'te 805 kişilik işe 12 bin 61 kişi başvurdu

BİTLİS'te, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, okullarda çalıştırılmak üzere 600 temizlik işçisi ile 205 güvenlik görevlisinin 6 ay süreyle istihdam edileceği işe,12 bin 61 kişi başvurdu. İşkur İl Müdürü Mücahit Gülmez, bu yıl rekor düzeyde başvuru yapıldığını, noter huzurunda kura çekilerek işçilerin belirleneceğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen TYP kapsamında, Bitlis merkez ve ilçelerindeki okullarda, asgari ücretle 6 ay çalıştırılmak üzere 600 temizlik ve 205 özel güvenlik görevlisinin işe alınacağı duyuruldu. Duyurunun ardından İşkur İl Müdürlüğü binasına gelen vatandaşlar sıraya girerek başvuruda bulundu. Bir hafta içerisinde, temizlik görevlisi için 11 bin 647, özel güvenlik görevlisi için de 414 kişi olmak üzere toplam 12 bin 61 kişi başvuruda bulunduğu kaydedildi.

NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİLECEK

İşkur Bitlis Müdürü Mücahit Gülmez, geçici iş için kura çekileceğini belirterek, "Bu yıl rekor sayıda başvuru yapıldı. Kuralar, önümüzdeki günlerde noter huzurunda çekilecek" dedi.
DHA
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