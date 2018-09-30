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Dün emekli oldu, bugün hayatını kaybetti
Zonguldak'ta dün özel bir şirketten emekli olan 52 yaşındaki Rahmi Kocabacak, yardıma gittiği aynı iş yerinde kepçe ile çakıl arasına sıkışarak hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta dün özel bir şirketten emekli olan 52 yaşındaki Rahmi Kocabacak, yardıma gittiği aynı iş yerinde kepçe ile çakıl arasına sıkışarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde özel bir kum çakıl ocağında meydana geldi. İddiaya göre, Çaydeğirmeni beldesindeki bir kum çakıl ocağında çalışıp dün emekli olan 52 yaşındaki Rahmi Kocabacak, bir günlüğüne yardıma gittiği kum çakıl ocağında çalışırken kepçe ile çakılın arasına sıkıştı.
Sıkıştığı yerden kurtarılan Kocabacak olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan bir günlük emekli olan Rahmi Kocabacak hastane morguna kaldırıldı. Ailesi ve yakınları hastanede acı haberi alınca yıkıldı.
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