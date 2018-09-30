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AGÜ Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer aldı

ABDULLAH Gül Üniversitesi (AGÜ) 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında en iyi 2'nci üniversite oldu.
30 Eylül 2018 16:58
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AGÜ Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer aldı

ABDULLAH Gül Üniversitesi (AGÜ) 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında en iyi 2'nci üniversite oldu.

Türkiye'deki üniversitelerin akademik performanslarını çeşitli kriterlere göre değerlendiren, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP Araştırma Laboratuvarı'nın 2018-2019 üniversite sıralamaları açıklandı.

University Rankings by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı'nın üniversitelerin akademik performansını özetleyen listesine göre, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler içinde AGÜ en iyi 2'nci üniversite oldu.

Makale ve atıf sayıları, bilimsel doküman, doktora mezunu öğrenci sayısı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı başta olmak üzere toplam 9 kriterin esas alındığı sıralamaya göre AGÜ, 2000 yılından sonra kurulan tüm üniversiteler içinde 2'nci sırada yer alarak, Türkiye'nin en iyi 2'nci üniversitesi oldu.

Lisans mezunu veren 157 üniversite yer aldığı Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı.
DHA
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