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Savunmanın yeni ürünleri ihracat için birleşti

Türk savunma sanayisinin zırhlı araç ve silah sistemi kategorisindeki 2 yeni ürünü aynı konseptte buluştu.
30 Eylül 2018 17:38
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Savunmanın yeni ürünleri ihracat için birleşti

Türk savunma sanayisinde değişen ihtiyaçlara, farklı müşteri taleplerine yanıt vermek için geliştirilen iki yeni ürün, aynı konseptte bir araya getirildi. ASELSAN'ın geliştirdiği yeni silah sistemi Sarp Zafer, Nurol Makina'nın seri üretim aşamasına getirdiği Yörük 4x4'e entegre edildi.

Zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, Katar'dan aldığı Yörük siparişlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sipariş kapsamında çeşitli konfigürasyonlardaki araçlar için farklı donanım ve silah sistemleri kullanılıyor.

Hava ve kara tehditlerine, asimetrik tehditlere karşı ASELSAN'ın yaklaşık 20 ülkede kullanılan Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ailesinde yer alan çeşitli silah sistemleri, Yörük araçlarına entegre ediliyor.

Söz konusu silah sistemleri arasında ASELSAN'ın müşterileri talepleri doğrultusunda yakın zamanda geliştirdiği Sarp Zafer de yer alıyor.

Sarp Zafer'le araç içindeki personele, dışarıya çıkmadan silah sistemini besleme imkanı sağlanacak. Bu konfigürasyonda mühimmat takviyesi zırhlı aracın dışına çıkılmadan yapılabilecek.

Sarp Zafer, yüksek stabilizasyon performansı, otomatik hedef takip ve tespit yeteneğiyle kullanıcının hareketli hedefleri kolaylıkla takip edebilmesini, yüksek vuruş isabetiyle etkisiz hale getirilmesini sağlıyor.

Hedef mesafesi, hedef hız ve rotası, meteorolojik bilgiler ve mühimmat tipine göre otomatik balistik düzeltme yeteneğine sahip Sarp Zafer, üzerindeki termal kamera ve gündüz görüş kamerasıyla zorlu çevre koşullarında görev yapabiliyor.

Yörük tam gaz testte

Nurol Makina, kısa süre önce Yörük 4x4'ü seri üretime hazır hale getirdi. Temel aracın koruma seviyesi ve donanımları talebe göre değiştirilebilecek ve farklı ihtiyaçları karşılayabilecek araç konfigürasyonları elde edilecek.

Katar'dan alınan Yörük siparişi için seri üretim hattı kurulması çalışmalarını sürdüren şirket, sonrasında Katar'ın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan farklı konfigürasyonlardaki araçların teslimatlarına başlayacak.

Yoğun bir test sürecinden geçen Yörük, Türkiye'de mobilite, kalifikasyon ve patlatma testlerine tabi tutulacak, bu süreç daha sonra Katar'da devam edecek.

Araçlarda talep doğrultusunda dijital gösterge/kontrol paneli kullanılacak. Personel dijital göstergeden araca ilişkin bilgileri kolayca takip edebilecek, Yörük'ün tüm fonksiyonları panel üzerinden kontrol edebilecek.

Yörük, ihtiyaç halinde sürücüsüz şekilde, uzaktan komutayla görev yapabilecek.

Aracın balistik koruma seviyesi, eklenen ya da çıkarılan zırh plakalarıyla ihtiyaca göre ayarlanabilecek.

Anadolu Ajansı
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