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Konut satışları hız kesmiyor

Türkiye'de en güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülen konut sektöründe, satışlar son 6 yılda sürekli artış gösterdi.
30 Eylül 2018 17:43
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Konut satışları hız kesmiyor

Türkiye'de en güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülen konut sektöründe satışlar son 6 yılda sürekli artış gösterirken, bu dönemde toplam 5 milyon 896 bin 269 konut el değiştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Ocak 2013-Ağustos 2018 döneminde yeni ve ikinci el konutlar dahil, toplam 5 milyon 896 bin 269 konut satıldı.

Söz konusu dönemde konut satışları sürekli artış gösterirken geçen yıl 1 milyon 409 bin 314 ile son 5 yılın satış rekoru kırıldı. Bu yılın ocak-ağustos döneminde ise 875 bin 64 konut el değiştirdi.

Türkiye'de barınma ihtiyacının dışında yatırım aracı olarak da önemli bir yeri olan konut piyasasında fiyatlar önemli oranda artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi 2013 yılından bu yana yüzde 83 artarak 268,09'a yükseldi. Fiyat artışı, en fazla konut satışının gerçekleştiği İstanbul'da yüzde 91,2, Ankara'da yüzde 53,7, İzmir'de yüzde 103,7 olarak kayıtlara geçti.

Yabancılara satışlar 100 bini aştı

Özellikle Mütekabiliyet Yasası'nın çıkması ve Türkiye'de belli koşullarda konut alanlara vatandaşlık hakkı verilmesi gibi düzenlemelerin etkisiyle son yıllarda yabancılara yönelik konut satışları da hız kazandı.

Bu alanda yapılan satışlar 2013'te 12 bin 181 iken bu yılın ağustos ayı itibarıyla 18 bin 540'a ulaştı. Geride kalan yaklaşık 6 yılda ise yabancılar, Türkiye'de toplam 112 bin 933 konut edindi.

Yabancılar en fazla İstanbul ve Antalya'dan konut satın alırken, Bursa ve Yalova konut satışlarında ön plana çıkan diğer iller oldu.

Satın alanların uyruklarına göre değerlendirildiğinde ise Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt kökenliler konut alımında ilk sıralarda yer aldı. Rusya, Afganistan ve Azerbaycanlılar da üst sıralarda kendilerine yer buldu.

"20-30 yıl daha konuta talep olacak"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkanı Ali Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli değerlendirmeler yapılmasına karşın Türkiye'deki konut stokuyla ilgili net bir rakamın bulunmadığını söyledi.

Türkiye'de konut alanında arz fazlası olmadığını, aksine açık bulunduğunu belirten Taylan, "Türkiye'de konut sahipliği oranı yüzde 67. Lüks konutlarda arz fazlası olsa da orta ve alt gelir grubuna sahip insanlar açısından hala açık söz konusu. Deprem kuşağında olmamızdan dolayı nitelikli konut ihtiyacımız göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'de önümüzdeki 20-30 yıl daha konuta talep olacak." dedi.

Emlak Konut güvencesiyle uygulanan yüzde 0,98 faizle konut sahibi olma imkanının 25 bin konutluk sınırlı bir stoku kapsadığını ifade eden Taylan, son dönemde banka faizlerinin yüksek olması da dikkate alınarak bu uygulamanın yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Taylan, döviz kurlarında son dönemde yaşanan hareketliliğin, elinde döviz birikimi olanların konut alabilmeleri açısından avantaj oluşturduğuna işaret ederek, "Pazarlama konusunda da stratejimizi değiştirmemiz lazım. Türkiye'deki bu projeler yabancılara tanıtılarak kurlardaki artış avantaja çevrilmeli." diye konuştu.

Bu yıl sonu itibarıyla 1 milyon 100 bin civarında konutun el değiştirmesini beklediklerine dikkati çeken Taylan, tapu müdürlüklerinde hareketliğin devam ettiğini, bunun da konutun hala güvenli bir yatırım aracı olarak görülmesinin göstergesi olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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