1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin' talebi

Diyarbakır'da "28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi"nce 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesi ve 28 şubat mağduru mahkumların salıverilmesi talebinde bulunuldu.
30 Eylül 2018 17:53
Yazdır
'28 Şubat siyasi yargı kararları iptal edilsin' talebi

Diyarbakır'da "28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi"nce 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesi ve 28 şubat mağduru mahkumların salıverilmesi talebinde bulunuldu.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan AZC Plaza önünde toplanan aileler, "Siyasi yargı kararları iptal edilsin", "28 Şubat mahpuslarına özgürlük", "28 Şubat tarihin yüz karasıdır", "28 Şubat ve FETÖ yargısı mağduru mahpusları serbest bırakılsın" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Musab Arasan, inançlarından dolayı yıllardır cezaevinde olan insanların 28 Şubat ve FETÖ yargısı kurbanı olduğunu söyledi.

28 Şubat'ta brifing alan hakim ve savcılar ile FETÖ üyesi olduğu kesinleşen hakim ve savcıların verdikleri kararların yeniden gözden geçirilmesini istediklerini dile getiren Arasan, şöyle konuştu:

"Beklentimiz yıllardır haksız ve hukuksuz gerekçelerle işlerinden olan, okullarını bırakmakta zorunda kalan, fişlenen ve yıllardır zindanlara mahkum edilen 28 Şubat ve FETÖ yargısı mağdurları için adalet mekanizmasının işletilmesidir. Gençlikleri, ömürleri zindanlarda tüketilen mazlumlara uygulanan zulüm sona erdirilmelidir. Evlatlarından, anne babalarından yıllardır ayrı bırakılmış mahpuslar artık özgürlüklerine kavuşturulmalıdır."

Açıklamanın ardından grup dağıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 938 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da Milli Baro için büyük seferberlik
28 Eylül 2018 11:41		 Lise mezunu olmadıkları için çıkarılan sevris elemanları eylem yaptı
28 Eylül 2018 09:25
Türk-İş'e göre 6 bin 167 TL'nin altında geliri olan yoksul
27 Eylül 2018 15:21		 Sağlık çalışanlarından tabutlu döner sermaye eylemi
26 Eylül 2018 20:14
TESK'ten 'Türkçe tabela' önerisi
26 Eylül 2018 16:13		 TESK'ten 'naylon poşet' uyarısı
25 Eylül 2018 11:22
Saadet Öğretmen: İstismarcılar tutuklu yargılansın
24 Eylül 2018 22:11		 Nüfus çalışanları sendikası yeni personel alımı istiyor
24 Eylül 2018 12:19
'Bu tür haberler okul yöneticilerini rencide ediyor'
22 Eylül 2018 22:30		 'Altın çevreye zarar vermeden çıkarılacaksa tabii çıkartılır'
22 Eylül 2018 20:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doğalgaza, konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam
10 bin polis alımı için ön başvurular başladı
Erdoğan: EURO 2024 masrafından kurtulmuş olduk
MEB alan değişikliği yoluyla Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanına Öğretmen atayacak
Kamu harcamalarında tasarruf 2019 yılında da sürecek
Kamu yönetiminde kendini bilmenin ve yönetmenin kuralları
Uzun süreli hastalık yoksa, memura refakat izni verilebilir mi?
Bahçeli'den 'Af'dan dönüş yok' mesajı
'IMF'ye olan borç bizim dönemimizde sıfırlandı'
MHP: FETÖ mağduru garibanları koruyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hain 1
entry kelimesinin türkçesi 1
dua 1
ahlak felsefesi 1
pazar günü evden çıkmamak 5
sarhoş olmak 2
harem selamlık 5
mübaşir 1
akp-pdy 1
günaydın demeyen iş arkadaşı 2
SON İLANLAR
Orhaneli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Su Enstitüsü 1 Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Balıkesir Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel Alacak
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 bin polis alınacak
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İdil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam