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Alanya'da ekmeğe zam

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya bölgesinde sadece Alanya'da ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zamma tepki göstererek; "Pazartesi'den itibaren bu yasal ve etik olmayan uygulamayı gerçekleştiren kurumlara gerekli cezai işlem uygulanacaktır" dedi.
30 Eylül 2018 18:08
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Alanya'da ekmeğe zam

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya bölgesinde sadece Alanya'da ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zamma tepki göstererek; "Pazartesi'den itibaren bu yasal ve etik olmayan uygulamayı gerçekleştiren kurumlara gerekli cezai işlem uygulanacaktır" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, herhangi bir yasa, karar veya izni bulunmadan Alanya'daki fırınların, 200 gram ekmeği 1 liradan 1.25'e çıkardığını öğrendiklerini söyledi. Yasal prosedüre vurgu yapan Başkan Yücel, "200 gram ekmeğe herhangi bir zam yapılabilmesi için Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'nin görüşü üzerine Ticaret Bakanlığı'nın oluru alınıp daha sonra Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği meclisinde görüşülüp ilgili Belediyeye iletilerek uygulanmaya başlanılır. Maalesef böyle bir karar alınmamış olmasına rağmen, halkın temel ihtiyacı olan ekmeğin Antalya geneli sadece Alanya'da bir gecede 1 liradan 1.25'e çıkarılması hem yasal olarak mümkün değil hem de etik değildir" dedi.

"Vatandaşlar için 100 bin ekmek çıkartılacak"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yapılan bu haksız zam karşısında halk ekmeklerde vatandaşlar için 100 bin adet ekmek çıkartılacağını söyledi. Başkan Yücel, "Biz Alanya Belediyesi olarak halk ekmeği büfelerimizde 100 bin adet ekmek çıkartarak vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya çalışacağız. Vatandaşlarımızın gönlü ferah olsun. Nerede haksız bir uygulama var ise oraya gereken müdahale yapılacaktır."

Kurallara uymayan fırınlara cezai işlem uygulanacak

Belediye Başkanı Yücel, kanunsuz fiyat uygulaması ile ilgili Pazartesi gününden itibaren bütün fırınlarda denetim yapılacağı ve yasaya uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı açıklandı.
İhlas Haber Ajansı
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