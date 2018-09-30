MEB emekli öğretmenlerin de fikirlerinden yararlanacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bir milyon öğretmenin fikirlerini Bakanlığa direkt iletebilmeleri için oluşturulan "birmilyonfikir.meb.gov.tr" platformu, emekli öğretmenlerin de kullanımına açıldı.

Bakanlık, görüş, düşünce, öneri ve projelerini alacağı emekli öğretmenleri de egitim politikalarının karar ve yonetim sureclerine dahil edecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ildeki öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanındaki fikir, proje ve önerilerini, Bakanlığa iletebilmeleri için hayata geçirilen "Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir" projesini, 26 Eylül'de tanıttı.

"birmilyonfikir.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabilen platforma, eğitim sisteminde 2023 vizyonu hedefinin temellerini ogretmenlerin onculugunde atmayı hedefleyen Bakanlık, egitimin gelecegine okullardaki tecrube, emek ve alın terinin urunu olarak gördüğü fikir hazinesinin yon vermesini amaçlıyor.

Bu kapsamda oluşturulan dijital platform, ulkenin dort bir kosesinde gorev yapan ogretmenlerin egitim ve ogretim alanındaki fikir, proje ve onerilerini Bakanlıga iletebilmelerini sağlayacak. Platforma, devlet okullarında gorevli ogretmenler MEBBİS sistemi uzerinden, ozel okullarda gorevli ogretmenler ise "e-Okul" sistemi uzerinden giris yaparak her turlu fikir, proje ve onerilerini paylasmaya başladı.

Emekli öğretmenler de politika süreçlerine dahil edilecek

Bakan Ziya Selçuk'un talimatıyla öğretmenlere yönelik oluşturulan dijital platform, "Öğretmenlikten emekliyim ama 'bu toplum için bir şey yapabilirim, bir şeyleri değiştirebilirim, dönüştürebilirim" düşüncesindeki emektar öğretmenlerin de kullanımına açıldı.

Buna göre öğretmen emeklileri, "birmilyonfikir.meb.gov.tr" platformuna e-Devlet üzerinden giriş yaparak fikirlerini Bakanlığa iletme olanağı bulacak.

Bakanlık, böylece görüş, düşünce, öneri ve projelerini alacağı emekli öğretmenleri de egitim politikalarının karar ve yonetim sureclerine dahil edecek.

Ogretmenlerin paylastıgı fikirler, Bakanlık uzmanlarınca uygulanabilirlik yonunden degerlendirme surecinden gecirilecek. Ogretmenler, bu sureci de yine platform uzerinden anlık takip edebilecek.

Zaman icinde benzer fikir ve projeleri olan ogretmenlerin birbirlerinden haberdar olmasını ve farklı bolgelerdeki ogretmenlerin yeni ekipler kurarak ortak projeler gelistirmeleri de sağlanacak.

Ogretmenlerin projelerine alanında tanınmıs isimler tecrube paylasımlarıyla destek verecek.

Ayrıca Turkiye'deki girisimcilik merkezlerinden, özel sektörden, sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerden fikir ve proje gelistirme konusunda destek alınacak.