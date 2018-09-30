1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terk edilmiş mahalledeki camilerin gönüllü bekçisi

Kayseri'de Yamula Barajı'nın inşası sonucu bir kısmı sular altında kaldığı için terk edilen Taşhan Mahallesi'nin sakinlerinden 65 yaşındaki Abdullah Özdemir, mahalledeki biri kayadan oyma 2 caminin 15 yıldır gönüllü koruyuculuğunu yapıyor.
30 Eylül 2018 18:33
Yazdır
Terk edilmiş mahalledeki camilerin gönüllü bekçisi

Kayseri'de Yamula Barajı'nın yapılmasıyla bir kısmı su altında kaldığı için terk edilen Taşhan Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Özdemir, mahallesindeki biri kayadan oyma iki caminin bakımını yapıyor, ziyaretçilere gönüllü rehberlik ediyor.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi'nin bir kısmı, 2003'te Kızılırmak Nehri üzerinde Yamula Barajı'nın inşa edilmesiyle sular altında kaldı.

Köyün su altında kalmasıyla bazıları kent merkezine göç eden köylülerden bir kısmı da eski köye yaklaşık bir kilometre mesafede kurulan yeni yerleşim alanına taşındı.

Yaşadığı yeri terk etmeyen yüzde 50 fiziksel engelli 65 yaşındaki Abdullah Özdemir ise mimari yapısıyla ilginç özelliklere sahip, yaklaşık 200 yıllık geçmişi olduğu belirtilen Taşhan Kaya Camisi'nin bakımını üstlendi.

Mahallesine gelen turistlere ve ziyaretçilere caminin kapısını açan Özdemir, kayadan oyularak yapılan mabedin bakımını 15 yıldır gönüllü olarak sürdürüyor. Özdemir, mahalledeki ikinci caminin de aynı şekilde bakıcılığını yapıyor.

Abdullah Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajın yapımıyla köylerini birçok kişinin terk ettiğini, köyde ailesi ve birkaç komşusuyla kaldıklarını söyledi.

"Köyümüz yukarı taşınsa da buradan kopmadık"

Define avcılarının mahallesindeki camilere gelerek kazı yaptığını ve bu durumun kendisini üzdüğünü belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Barajın geldiğinde bu köyde yaşıyordum. Kötü niyetli vatandaşlarımız içini boşaltıyordu. Evim de camiye yakın olduğundan sorumlu kişilere haber verdim. Daha sonra caminin bakım ve tadilatını üstlendim. Temizliğini de yaparak ibadete açtım. Baraja gelen vatandaşlar ibadetlerini rahatlıkla yapıyorlar. Buraya turistler de geliyor."

Mahallelerine yol isteyen Özdemir, turistlerin bu sayede camileri daha rahat gezebileceğini ifade etti.

Mehmet Bayram da 10 sene öncesine kadar mahallede yaşadıklarını belirterek, "Bu camimiz kayadan oyma ve her yerde bulunmayan bir cami. Mimari tasarımı da bizim köylülerimize ait. Biz devamlı geliyoruz buraya, köyümüz yukarı taşınsa da buradan kopmadık." dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 812 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yakutiye Medresesi 7 asırdır insanlığın hizmetinde
30 Eylül 2018 22:49		 Aydın'da takım otobüsü devrildi: 1'i doktor, 8 yaralı
30 Eylül 2018 21:39
Çekme helva dünya markası olma yolunda
30 Eylül 2018 20:58		 Manyas Gölü yakınlarında heyecanlandıran kazı!
30 Eylül 2018 20:43
Gelin arabası kaza yaptı: damat öldü, gelin ağır yaralı
30 Eylül 2018 20:16		 Suriye sınırında orman yangını
30 Eylül 2018 20:01
İş başa düşünce başladığı kasaplıkta 'kadın usta' oldu
30 Eylül 2018 18:38		 Köy okulları için kitap topladılar
30 Eylül 2018 18:13
Erciyes'e kar yağdı
30 Eylül 2018 17:58		 Sakarya ve Kocaeli'de sağanak sele yol açtı
30 Eylül 2018 17:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doğalgaza, konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam
10 bin polis alımı için ön başvurular başladı
Erdoğan: EURO 2024 masrafından kurtulmuş olduk
MEB alan değişikliği yoluyla Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanına Öğretmen atayacak
Kamu harcamalarında tasarruf 2019 yılında da sürecek
Kamu yönetiminde kendini bilmenin ve yönetmenin kuralları
Uzun süreli hastalık yoksa, memura refakat izni verilebilir mi?
Bahçeli'den 'Af'dan dönüş yok' mesajı
'IMF'ye olan borç bizim dönemimizde sıfırlandı'
MHP: FETÖ mağduru garibanları koruyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Meslegini her firsatta göze sokan insan 2
tofaş'ın üretimi 9 gün durdurması 1
antik çağ filozofları 3
eksilmek 1
saç kremi 1
mübaşir 1
akp-pdy 1
döşemeci 1
bilgi felsefesi 1
ahlak felsefesi 1
SON İLANLAR
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Su Enstitüsü 1 Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Balıkesir Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel Alacak
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 bin polis alınacak
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İdil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kazancı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam