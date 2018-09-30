Düğündeki takı tartışması karakolda sona erdi

Çorum'da bir düğün töreninde takı meselesi nedeniyle aileler arasında çıkan tartışma, karakolda sona erdi.

Kent merkezinde yaşayan Celal T. (30), yaklaşık iki ay önce tanıştığı, Hatay'da yaşayan İclal T. (21) ile kısa bir süre önce Çorum Belediyesi Evlendirme Memurluğu'ndaki törenle evlendi.

Çiftin düğünleri ise Samsun güzergahı üzerindeki bir restoranda gerçekleştirildi.

İddiaya göre, yüzlerce davetlinin katıldığı düğünün sonunda çiftlerin aileleri arasında takı meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Gelinin ailesinin, takıların kendilerinde kalması yönündeki talebine damadın ailesi karşı çıktı.

Tartışmanın ardından gelin İclal T, yakınları tarafından minibüse bindirilip salondan götürüldü. Damat tarafı da 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp gelinin kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, İclal T'nin içerisinde bulunduğu minibüsü, Çorum-Ankara karayolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Gelin İclal T. ve yakınları polis tarafından karakola götürüldü.

Gelinin ailesi, kaçırma olayının söz konusu olmadığını, damadın ailesiyle anlaşamadıkları için kızlarını götürdüklerini iddia etti. Damadın ailesi ise gelin için verdikleri 15 bin liralık başlık parası, aracıya verdikleri 10 bin lira ve düğünde takılan takıların kendilerine verilmesi halinde şikayetçi olmayacaklarını belirtti.

Bunun üzerine anlaşmaya varan taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Gelin ve damat, yaşadıkları olay nedeniyle düğünleri tamamlanmadan boşanma kararı aldı.