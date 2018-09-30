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Ormanda define ararken kayboldu, cesedi bulundu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 8 gün önce çalıştığı iş yerinin sahipleriyle define aramak için gittiği ormanda kaybolan ve jandarma ekiplerince aranan Murat Yıldız'ın (45) bugün cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız'ın cesedi, kaybolduğu yerden 2 kilometre uzaklıkta bulunurken, kayalıklardan düştüğü belirtildi.
30 Eylül 2018 18:53
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Ormanda define ararken kayboldu, cesedi bulundu

Ankara'da oturan, evli ve 3 çocuk babası mobilyacı Murat Yıldız, 23 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde, çalıştığı iş yerinin sahipleri ile birlikte define aramak için Beypazarı ilçesinin Dereli köyüne gitti. İşverenleri ile ormanlıkta gezinen Yıldız, iddiaya göre, yanlarından ayrıldıktan kısa süre sonra Eşme Deresi mevkisinde kayboldu. Cep telefonunu araçta bıraktığı için haber alamayan işverenleri, Yıldız'ın ailesine ulaştı. Aile fertleri, Yıldız'ın kaybolduğunu öğrenince ormana gelip, köy halkıyla birlikte arama çalışması başlattı; ancak sonuca ulaşamadı. Ailenin başvurusu üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmalar, olayın 2'nci günü sabah saatlerine kadar Yıldız'ı aradı; ama ize rastlanılmadı.

KAYINPEDERİ İLE KAYINBİRADERİ VE İŞVERENLERİ GÖZALTINDA

Daha sonra jandarma ile AFAD ve komando birliklerinden 100 kişilik ekip oluşturuldu. Jandarmanın iz takip köpeği ve emniyetin kadavra arama köpeği ile 20 kilometrelik alanda tarama yapan ekipler, tüm çabalarına rağmen sonuca ulaşamadı. Olayla ilgili Yıldız'ın kayınpederi Hasan Ali D., kayınbiraderi Serdar D. ile iş yeri sahipleri Yasin Ü., Mustafa Ü. ve Fırat Y. jandarma ekiplerince şüpheli olarak gözaltına alındı.

CESEDİ 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Bölgede hayvan otlatan çoban, çalılıklar arasında ceset gördüğünü bugün jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısı, erkek cesedinin Murat Yıldız'a ait olduğunu belirledi. Kaybolduğu yere 2 kilometre uzaklıkta, Altıoluk mevkisindeki ağaçların arasında bulunan Murat Yıldız'ın, ilk belirlemelere göre, kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Murat Yıldız'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DHA
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