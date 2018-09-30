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Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığı içinde olan 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yapılan hava harekatında, eylem hazırlığındaki 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekat kapsamında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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