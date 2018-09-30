|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Suriye sınırında orman yangını
Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde orman yangını çıktı.
Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Esed rejimine bağlı birliklerin Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesine yönelik saldırısı sonrası Yamadı ve Cip Toros köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın başladı.
Türkiye sınıra 2 kilometre uzaklıktaki yangının Hatay'a sıçrama ihtimaline karşı Hatay Orman İşletme Şefliği ekipleri tedbir aldı.
Bu haber 826 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR