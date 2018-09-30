1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polise ateş eden şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerine ateş eden şüpheli tutuklandı.
30 Eylül 2018 20:06
Yazdır
Polise ateş eden şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerine ateş eden şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı'nda trafik denetimi yapan görevli polis ekipleri, E.K. idaresindeki 34 GFG 40 plakalı otomobili durdurdu.

Alkollü olduğu belirlenen sürücünün telefonla görüşmesinin ardından 8 kişilik bir grup olay yerine geldi. Grup içinde bulunan U.K, tartıştığı polislere ruhsatsız tabancasıyla 2 el ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Şüpheli, olaydan kısa bir süre sonra yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada olay anı, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,803 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bekir Gür'ü hedef alan internet sitesine hapis cezası
01 Ekim 2018 10:07		 3 kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu
26 Eylül 2018 22:42
Suriyeli erkeklere hakaret eden memura hapis cezası
26 Eylül 2018 10:03		 'Bakıcı aranıyor' ilanı verip tecavüz etti
23 Eylül 2018 22:45
Bankayı dolandıran müdürün kardeşi tutuklandı
23 Eylül 2018 16:42		 Rehber öğretmeni cinsel istismarı ortaya çıkardı
22 Eylül 2018 20:13
Arkadaşını yaraladığı iddia edilen muhtar tutuklandı
22 Eylül 2018 16:27		 Kulislerde Berberoğlu kararı için iki farklı görüş
22 Eylül 2018 09:09
Karısını tehdit eden kişiye 'patates bağışı' cezası
20 Eylül 2018 16:18		 Yanak ısırmaya 3 yıl hapis cezası
18 Eylül 2018 22:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doğalgaza, konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam
10 bin polis alımı için ön başvurular başladı
Erdoğan: EURO 2024 masrafından kurtulmuş olduk
MEB alan değişikliği yoluyla Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanına Öğretmen atayacak
Kamu harcamalarında tasarruf 2019 yılında da sürecek
Kamu yönetiminde kendini bilmenin ve yönetmenin kuralları
Uzun süreli hastalık yoksa, memura refakat izni verilebilir mi?
Bahçeli'den 'Af'dan dönüş yok' mesajı
'IMF'ye olan borç bizim dönemimizde sıfırlandı'
MHP: FETÖ mağduru garibanları koruyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Meslegini her firsatta göze sokan insan 2
tofaş'ın üretimi 9 gün durdurması 1
antik çağ filozofları 3
eksilmek 1
saç kremi 1
mübaşir 1
akp-pdy 1
döşemeci 1
bilgi felsefesi 1
ahlak felsefesi 1
SON İLANLAR
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Su Enstitüsü 1 Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Balıkesir Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel Alacak
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 bin polis alınacak
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İdil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kazancı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam