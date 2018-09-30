Belediye'den boşaltılan apartmana ilişkin açıklama

Güngören Belediyesi, ilçedeki çökme riskine karşı tahliye edilen apartman hakkında bilgilendirme yaptı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki yıkılma riski nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan 7 katlı apartmanla ilgili belediye ekiplerinin çalışmaları ve yaşanan sürece dair detaylar belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 04.00 itibarıyla vaki şikayet üzerine Güngören Akıncılar Mahallesi Cemal Gürsel Sokak No:5 adresine belediyemiz zabıta ve teknik personelince intikal edilmiştir. Söz konusu yerde olay anından itibaren ekipler hazır bulunmuştur. Yapılan incelemede mevcut durum göz önünde bulundurularak tedbir amaçlı bina tahliye edilmiş, saat 11.00 itibarıyla Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden öğretim görevlisi çağrılarak olayın olası nedeni ve sonuçları hakkında kapsamlı bir rapor hazırlanması talep edilmiş ve rapor sonuçlanana kadar bina mühürlenmiştir. Binanın doğal gazı kesilerek sokak araç trafiğine kapatılmıştır."

Üniversite tarafından hazırlanan teknik rapor doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağının aktarıldığı açıklamada, "Plan notlarımız kapsamında ilçemizde yapılan inşaatların bulunduğu yapı adalarına parsel birleşmelerini teşvik etmek ve bu kapsamda yapı stokunu yenilemek amaçlı bilgilendirme tebligatları yapılmakta olup, mevcut binanın bulunduğu adaya da bu kapsamda tebligat yapılmış ancak ilgililerinden konuya ilişkin geri dönüş olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.