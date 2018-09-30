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Gelin arabası kaza yaptı: damat öldü, gelin ağır yaralı
Siirt'te gelin aracının kaza yapması sonucu damat hayatını kaybederken, gelin de ağır yaralandı.
Siirt'te gelin aracının kaza yapması sonucu damat hayatını kaybederken, gelin de ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yüksel Pozat'ın kullandığı 56 K 624 plakalı gelin aracı, Siirt Eruh karayolunun 10. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Damat Yakup Tunç ve sürücü Yüksel Pozat olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan gelin Selda Bakay ile birlikte Semra Bakay ve Mehmet Tunç da yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin çabasıyla araçtan çıkarılarak 112 acil servis ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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