1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şanlıurfa Valisi: Hukuk dışı olayın cezasını vereceğiz

Vali Abdullah Erin: - "Kontrolümüz dışında gerçekleşen hukuk dışı her olayın cezasını vereceğiz"
30 Eylül 2018 20:21
Yazdır
Şanlıurfa Valisi: Hukuk dışı olayın cezasını vereceğiz

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki silahlı kavgaya ilişkin, "Kontrolümüz dışında gerçekleşen hukuk dışı her olayın cezasını vereceğiz." dedi.

Valilik tarafından Polisevinde Vali Abdullah Erin başkanlığında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Türk ve Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kanaat önderlerinin katılımıyla kentte 3 gün önce meydana gelen silahlı kavgayla ilgili "Şanlıurfa İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Vali Erin, burada yaptığı konuşmada, kavganın ardından gerekli adli ve idari soruşturmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Şanlıurfa'da yıllardır Suriyelilere yönelik ciddi insani yardım faaliyetlerinde bulunulduğunu vurgulayan Erin, söz konusu yardımların emniyetin kontrolünde gerçekleştirildiğini anlattı.

Herkesin söz konusu kavgadan ders çıkarması gerektiğini savunan Erin, şöyle konuştu:

"Hepimiz bu olaylardan ders çıkarmalıyız, hem Suriyeli kardeşlerimiz hem de Şanlıurfalı kardeşlerimiz, hepimiz bu olaydan ders çıkarmalıyız. Yeni bir başlangıç yapıp, Suriyelilerle kardeşliğimizi devam ettireceğiz. Hiçbir şekilde Suriyeli kardeşlerimiz endişeye kapılmasın. Onlara yönelik hiçbir olumsuz tutum oluşmaması için bizler, emniyet ve jandarma teşkilatımızla hep birlikte ayaktayız, mücadele ediyoruz. Hiçbir olumsuzluğa müsaade etmeyeceğiz. Kontrolümüz dışında gerçekleşen hukuk dışı her olayın cezasını vereceğiz. Bu olayı gerçekleştiren, cinayeti işleyen ve onlara destek olan 8 kişi tutuklanmıştır."

Basına kapalı yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türk ve Suriyeli katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlendi.

Kentte 27 Eylül'de 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Mahmut ve Mesut Dağ yaşamını yitirmiş, Müslüm ve Murat Dağ yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 19,772 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti 5 yıl aradan sonra eski mekana dönüyor
01 Ekim 2018 09:15		 Herkesi otomobil sahibi yapmak amacıyla kuruldu
01 Ekim 2018 09:10
Bahçeli'den 'Af'dan dönüş yok' mesajı
01 Ekim 2018 08:53		 Yeni yasama yılı bugün başlıyor, ilk gündem tezkere
01 Ekim 2018 08:45
Erdoğan: EURO 2024 masrafından kurtulmuş olduk
01 Ekim 2018 08:30		 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Derviş eleştirisi: Kendisi başbakan yardımcısı değil miydi
01 Ekim 2018 08:20
Özhaseki: Yerel seçimde 2 artı 2 eşittir 4 etmeyebilir
01 Ekim 2018 08:15		 ABD Türkiye'ye 60 km mesafedeki Dedeağaç'ta radar kuruyor
01 Ekim 2018 08:00
AK Parti'nin aday kriteri: 94 ruhu
01 Ekim 2018 07:50		 'IMF'ye olan borç bizim dönemimizde sıfırlandı'
01 Ekim 2018 07:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doğalgaza, konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam
10 bin polis alımı için ön başvurular başladı
Erdoğan: EURO 2024 masrafından kurtulmuş olduk
MEB alan değişikliği yoluyla Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanına Öğretmen atayacak
Kamu harcamalarında tasarruf 2019 yılında da sürecek
Kamu yönetiminde kendini bilmenin ve yönetmenin kuralları
Uzun süreli hastalık yoksa, memura refakat izni verilebilir mi?
Bahçeli'den 'Af'dan dönüş yok' mesajı
'IMF'ye olan borç bizim dönemimizde sıfırlandı'
MHP: FETÖ mağduru garibanları koruyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Meslegini her firsatta göze sokan insan 2
tofaş'ın üretimi 9 gün durdurması 1
antik çağ filozofları 3
eksilmek 1
saç kremi 1
mübaşir 1
akp-pdy 1
döşemeci 1
bilgi felsefesi 1
ahlak felsefesi 1
SON İLANLAR
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Su Enstitüsü 1 Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Balıkesir Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel Alacak
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 bin polis alınacak
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İdil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kazancı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam