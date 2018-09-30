1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nişanlısının yüzüne fırlattı! Bu hareket pahalıya mal oldu!

Gelin adayının tek taş nişan yüzüğünü nişanlısının yüzüne fırlatması pahalıya mal oldu.
30 Eylül 2018 20:31
Yazdır
Nişanlısının yüzüne fırlattı! Bu hareket pahalıya mal oldu!

Gelin adayının tek taş nişan yüzüğünü nişanlısının yüzüne fırlatması pahalıya mal oldu. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, "Nişan yüzüğünü yüzüne fırlattım, bulamadım" diyen genç kızın, yüzüğün parasını ödemeye hükmetti.

Nişanlısının kendisini mağdur ettiğini öne süren genç, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müracaat ederek, 'nişanın bozulması sebebiyle tazminat ve hediyelerin geri verilmesi' davası açtı. Mahkemede ifade veren damat adayı, genç kızın nişanı attığını, ancak nişan hediyelerini iade etmediğini ileri sürdü. Genç, nişan merasiminde gelin namzedine takılan 1 adet 22 ayar 14 gram bilezik, 1 adet altın saat, 1 takım altın küpe, 1 adet altın alyans, 1 adet tek taş pırlanta yüzük, 1 adet çeyrek alim, ekonomik değerleri olan 2 çift deri ayakkabı, 1 adet deri çanta, 1 adet abiye nişan kıyafeti, 11 adet seccade, 6 adet örme patik, 6 adet örme çorap, 11 adet yemeni, 11 adet kenarı iğne oyalı havlu, 2 adet tesettür eşarbı, 1 adet iç çamaşırı takımı, 1 çift terlik, tam set pijama takımı, 150 TL değerindeki makyaj setinin aynen, bu mümkün değilse verilen bu hediyelerin bedellerinin işleyecek yasal faizi ile birlikte iadesi ile nişan merasimi için yapılan masrafların bedeli olarak 250 TL'nin faizi ile birlikte iadesini talep etti.

Mahkemede savunma yapan genç kız ise, davacı ile nişanlı olduğu dönemde ciddi sıkıntılar yaşadığını, davacı ve ailesinden sürekli baskı gördüğünü ve nişanı haklı sebeplerle bozduğunu dile getirdi. Mahkeme bazı ziynet eşyalarının damat adayına iadesine hükmetti.

Karar davacı tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi. Kararda davalının, tüm eşyaların davacıya iade edildiğini savunduğu, bu durumda davalı tarafın bu iddiasını ispat etmekle yükümlü hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Yargılama sırasında dinlenen anne ve baba, davacı tarafça gönderilen hediyelerin poşetler içerisinde davalı tarafa iade edildiğini beyan etmiştir. Dinlenilen davacı tanıkları da, nişanın bozulmasından sonra hediyeleri almak için davalının ailesinin evine gittiklerini, davalının ailesinin kendilerine iki poşet eşya teslim ettiğini ancak bu poşetleri orada açmalarına izin vermediklerini, davacının evine gelip poşetleri açtıklarında, poşetlerin içinden altın olarak yalnızca küpe, saat ve alyansın çıktığını, diğer altınların (tek taş yüzük ve çeyrek altınların) çıkmadığını, bu altınların yanında birkaç parça da kıyafet, nevresim takımı, seccade gibi eşyaların çıktığını belirtmişlerdir. Buna göre, dinlenen tanıkların beyanları hep birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu edilen küpe, saat ve alyansın davalı tarafça davacıya iade edildiğinin ispat edildiği göz önüne alınarak, mahkemece bu takılar yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken, talebin kabulü doğru görülmemiş, bu husus da hükmün bozulmasını gerektirmiştir. Nişanda davalıya tektaş yüzük takıldığı anlaşılmaktadır. Nişanlı kızın, yüzüğü sinirlenerek fırlattığını ve bir daha bulamadığını söylediği ortadadır. Dava konusu tek taş yüzüğün nişan sebebiyle davalı tarafa hediye edildiği ve davacı tarafça iade edilmediği anlaşılmakta olup, bu itibarla mahkemece, dava konusu tek taş yüzük talebi yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, bu talebin reddi doğru görülmemiş, bu husus da hükmün bozulmasını gerektirmiştir. Kararın oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir."

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 14,340 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay 'hain' sözünü hakaret kabul etti
29 Eylül 2018 12:42		 İstanbul'daki hafriyat kamyonu kazasında hakim karara şerh düştü
28 Eylül 2018 08:00
Maçlarda görev alan polislere harcırah ödenecek
27 Eylül 2018 11:24		 Yargıtay dosyaları hızlıca bitirecek
26 Eylül 2018 18:07
Yargıtay, kuma yüzünden intiharda kocaya verilen 4 yıl hapsi az buldu
26 Eylül 2018 08:38		 Yargıtayın Berberoğlu kararının gerekçesi tamamlandı
25 Eylül 2018 14:45
Yargıtay figüranları işçi saydı
25 Eylül 2018 13:22		 Yargıtay, kuma yüzünden intiharda kocaya verilen 4 yıl hapsi az buldu
25 Eylül 2018 11:28
Berberoğlu'nun tahliyesi 2'ye karşı 3 oyla alındı
25 Eylül 2018 10:58		 İzinsiz fotoğrafa 7 bin lira tazminat
19 Eylül 2018 19:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doğalgaza, konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam
10 bin polis alımı için ön başvurular başladı
Erdoğan: EURO 2024 masrafından kurtulmuş olduk
MEB alan değişikliği yoluyla Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanına Öğretmen atayacak
Kamu harcamalarında tasarruf 2019 yılında da sürecek
Kamu yönetiminde kendini bilmenin ve yönetmenin kuralları
Uzun süreli hastalık yoksa, memura refakat izni verilebilir mi?
Bahçeli'den 'Af'dan dönüş yok' mesajı
'IMF'ye olan borç bizim dönemimizde sıfırlandı'
MHP: FETÖ mağduru garibanları koruyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Meslegini her firsatta göze sokan insan 2
tofaş'ın üretimi 9 gün durdurması 1
antik çağ filozofları 3
eksilmek 1
saç kremi 1
mübaşir 1
akp-pdy 1
döşemeci 1
bilgi felsefesi 1
ahlak felsefesi 1
SON İLANLAR
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Su Enstitüsü 1 Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Balıkesir Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel Alacak
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 bin polis alınacak
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İdil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kazancı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam