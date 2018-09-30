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Tarihi bina milli eğitim müdürlüğü oluyor
Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi Kozan Lisesi eski binası ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak hizmet verecek.
Adana'nın Kozan ilçesinde tarihi Kozan Lisesi eski binası ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak hizmet verecek.
Kozan Anadolu Lisesi'nin yeni binasının yapılarak öğrencilerin bu yıl yeni eğitim öğretim yılına yeni okullarında başlamasıyla boşta kalan tarihi Kozan Lisesi binasının ilçe milli eğitim müdürlüğü binasına çevrilerek hizmet vereceği kaydedildi.
Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önümüzdeki aylarda Kozan Lisesi tarihi binasındaki bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından buraya taşınacağı belirtildi.
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