Çekme helva dünya markası olma yolunda

Tarihi Osmanlı dönemine dayanan ve un, su, şeker karışımından elde edilerek farklı tatlarla birleştirilen meşhur Kastamonu çekme helvası, coğrafi işaret alarak kente özgü bir lezzet olarak kayıtlara geçti. Saraylarda padişahların, şehzadelerin tatlı olarak, askerlerin de güç vermesi için yediği çekme helva, aldığı coğrafi işaretle dünya çapında bilinirliğini arttıracak. Mesleğin içerisinde büyüyen maharetli ustaların ellerinde hazırlanan çekme helvalar, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da ilgi görmeye devam ediyor.

Yıllardır üretimini yaptığı çekme helva hakkında bilgiler veren 34 yaşındaki Hüseyin Karakaya, "Bakır kazanda su ve pancar şekerini belirli bir dereceye kadar kaynatıyoruz. Kıvamı gelen ağda mermer tezgaha soğuması için bırakılıyor.

Burada yaklaşık 10-15 dakika ağdamız soğutuluyor. Daha sonra kırıştırma makinesi adı verdiğimiz makinede bal rengi akidemsi olan ağdamız beyazlatılıyor. Daha sonra tekrar mermere geri alınıyor. Diğer bölümde un ile yağı 10-15 saat pişiriyoruz. İsmine miyane diyoruz. Bu miyane belirli bir miktar tepsiye getiriliyor. Daha sonra ağarttığımız şekeri halka şeklinde miyanenin ortasına koyuyoruz. Makine yardımı ile çeke katlaya, çeke katlaya bu çekme helvası oluşuyor, tel tel hale geliyor.

Bu mermer tezgah ve tepsilerde soğuyacak. Daha sonra soğuyan helva patos makinesi adını verdiğimiz makinede parçalanacak. Daha sonra burada tepsilere doldurulacak. Tepsiye doldurulan helva tartılıyor ve pres basma makinesine veriliyor.

Presin 1 ton basıncı var. Aynı anda hem sıkıştırma hem de küp şekli veriyor. Daha sonra tepsiler bayan arkadaşlara getiriliyor. Burada sade, fıstıklı, çikolatalı olmak üzere kutulanıyor. En son ambalaj makinesinde paketleniyor. Daha sonra satışa sunuluyor. 18 yıldan beri çekme helva yapıyorum. Günde 10 parti yapıyoruz. Partisi 60 kilodan çıkıyor. Günlük 500, 600 kilo helva çıkıyor" dedi.