1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

20 bin dolarlık tespih göz kamaştırıyor

Diyarbakır'da tespih ustası Abdulkadir Mutlu'nun 20 bin dolara satışa çıkardığı damla kehribar tespih, göz kamaştırıyor.
30 Eylül 2018 21:24
Yazdır
20 bin dolarlık tespih göz kamaştırıyor

Diyarbakırlı tespih ustası Abdulkadir Mutlu'nun (25) ürettiği, el emeği göz nuru damla kehribar tespihi ilgi görüyor. Türkiye'de hatırı sayılır tespih ustalarının büyük bir bölümünün Diyarbakır'da bulunduğunu anlatan Mutlu, kentin bu alanda çok iyi bir noktada olduğunu söyledi. Mutlu, özel olarak ürettiği damla kehribar tespihi 20 bin dolara satışa çıkardığını dile getirerek, "Tespih işçiliği bakımından Türkiye, şu anda dünya birincisi konumunda. Ukrayna ve Baltık ülkelerinden gelen ham kehribarlar, Türkiye'de tespih tornacılarının elinde tespihe dönüşüyor. Şu an bende fiyatı 20 bin dolar olan bir damla kehribar bulunuyor. Bunu önemli kılan biri 99, diğeri 33 habbeden oluşan çiftin her habbesinde bir böcek veya bir karınca fosilinin bulunuyor olması. Bu habbelerin kimilerinde sivri sinek, kimilerinde bir karınca, kimilerinde küçücük bir kelebek veya bir başka böcek fosili var. Bu tespihi değerli kılan yegane unsur bu böcek fosilleridir. Bizim buralarda özel bir tespih için el emeği 300- 400 liraya alınıyor. Batı ilerinde bu 5 bin liraya kadar yükselebiliyor. Bizim burada işçilik, batı illerine göre çok daha ucuz. En değerli tespihler ise Osmanlı damlası ve Osmanlı sıkması dediğimiz tespih türleridir. Bunların fiyatı çok yüksektir. Paha biçilmezdir. Mesela şu an İstanbul kapalı çarşıda 100 bin euroya satışta olan bir Osmanlı sıkması var" dedi.

ELEKTRİK TAMİRATINI BIRAKIP, TESPİH ATÖLYESİ KURDU

Diyarbakırlı tespih ustası Mehmet Aydın (34) ise 3 yıl önce küçük bir alanda başladığı tespih üretimini kısa sürede büyük bir atölyeye dönüştürdü. Sur ilçesinde elektrik tamiratı işiyle uğraşırken, hendek ve barikat operasyonları sırasında işyerini kapatmak zorunda kaldığını söyleyen Aydın, merakından dolayı tespih satışına başladığını dile getirdi. Atölyesinde 25 kişi istihdam ettiğini dile getireren Aydın, şöyle konuştu:

"Ben 17 yıl süreyle elektrikçilik yaptım. Sur'da meydana gelen ve kent merkezinde ekonomik bir kriz oluşturan hendek olaylarından sonra sektör değiştirmeye karar verdim. Benim kehribar tespihlerine bir merakım vardı. Bu nedenle tespih işine girmeye karar verdim. Evde bir torna makinesi kurarak da bu işi yapabileceğimi düşündüm. İlk olarak internet üzerinde tespihlerin nasıl yağıldığını gösteren videolara baktım. O videolara baka baka ve boza boza tornada tespih yapmaya başladım. Sonra küçük bir atölye açtım. Orada da yaklaşık 80 bin liralık kehribarı tespih yapacağım diye bozdum, heba ettim. Bütün birikimimi bu işe yatırdım. Şu an yanımda 25 personel çalışıyor. Ancak 3 yıl aradan sonra bu işin bir kimsenin kendi başına başlayarak öğrenemeyeceğini çözdüm. Eğer birileri bu işi yapacaksa, bence yanlarına bir tespih tornacısı alsın. Yoksa ham kehribarı tespih yapmaya kalkarlarsa bunun altından kalkamazlar. Çok büyük bir zarar söz konusu olabilir. İşte bunun örneği benim. Benim belli bir birikimim olmasaydı, çoktan kepenk indirmiştim. Şu an yeni yeni kazanmaya başladım. Kaybettiğim parayı toparlamaya çalışıyorum. İlerde çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 6,386 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fenalaşan vatandaşa Bakan eşi müdahale etti
01 Ekim 2018 09:30		 Karayollarında durum
01 Ekim 2018 09:29
Ülkemizdeki yaşlı nüfus bazı AB ülkelerinden fazla
01 Ekim 2018 08:55		 Ada'da seramik öğretmeni boğularak öldürüldü
01 Ekim 2018 07:15
Meteorolojiden yağış uyarısı - Haritalı
01 Ekim 2018 06:30		 Burdur'da motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü
01 Ekim 2018 05:29
Bin lira sermaye ile aylık on bin lira kazandırıyor
30 Eylül 2018 22:39		 Tez yazım sektörü patladı: Doktora bedeli 20 bin TL
30 Eylül 2018 22:27
Evsiz kalan 7 kişilik aileye kaymakam sahip çıktı
30 Eylül 2018 21:49		 'Sökük dikerek' geçen bir ömür
30 Eylül 2018 21:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doğalgaza, konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam
10 bin polis alımı için ön başvurular başladı
Erdoğan: EURO 2024 masrafından kurtulmuş olduk
MEB alan değişikliği yoluyla Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanına Öğretmen atayacak
Kamu harcamalarında tasarruf 2019 yılında da sürecek
Kamu yönetiminde kendini bilmenin ve yönetmenin kuralları
Uzun süreli hastalık yoksa, memura refakat izni verilebilir mi?
Bahçeli'den 'Af'dan dönüş yok' mesajı
'IMF'ye olan borç bizim dönemimizde sıfırlandı'
MHP: FETÖ mağduru garibanları koruyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Meslegini her firsatta göze sokan insan 2
tofaş'ın üretimi 9 gün durdurması 1
antik çağ filozofları 3
eksilmek 1
saç kremi 1
mübaşir 1
akp-pdy 1
döşemeci 1
bilgi felsefesi 1
ahlak felsefesi 1
SON İLANLAR
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Su Enstitüsü 1 Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Balıkesir Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel Alacak
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 bin polis alınacak
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İdil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kazancı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam