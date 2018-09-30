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Otomobilin kapısı açılınca yola fırlayan sürücü öldü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, kontrolden çıkıp, savrulan otomobilin kapısının açılması sonucu yola fırlayan sürücü Özcan Çetin (21), yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde, D- 100 yolunda meydana geldi. Özcan Çetin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, savruldu. Bu sırada otomobilin kapısı açılırken, Çetin, yola fırlayarak, sürüklendi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbarla gelen sağlık görevlileri, Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çetin'in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Tosya Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Özcan Çetin'in Tosya'da kuaförlük yaptığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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