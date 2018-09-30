|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Aydın'da takım otobüsü devrildi: 1'i doktor, 8 yaralı
Kazada 7 futbolcu ve kulüp doktoru yaralandı
Aydın Süper Amatör Lig takımlarından İncirliova Belediyespor'un takım otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın Süper Amatör Lig takımlarından İncirliova Belediyespor takımının içinde bulunduğu Akın K. yönetimindeki 09 P 5562 plakalı otobüs, Çine-Karpuzlu karayolu Abak Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 futbolcu ve kulüp doktoru, 112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Takımın, Karpuzlu Belediyespor deplasmanından döndüğü belirtildi.
Bu haber 1,089 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR