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'Sökük dikerek' geçen bir ömür

Zonguldak'ta "Yılın Ahisi" seçilen terzi Hüseyin Cahit Köktürk, 20 metrekarelik iş yerinde 48 yıldır elinden iğne ipliği bırakmıyor.
30 Eylül 2018 21:44
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'Sökük dikerek' geçen bir ömür

Zonguldak'ta "Yılın Ahisi" seçilen 58 yaşındaki terzi Hüseyin Cahit Köktürk, 48 yıldır elinden iğne ipliği bırakmadığı 20 metrekarelik dükkanında mesleğini severek sürdürüyor.

Köktürk, 1960'da ortaokulu eğitimi için Beycuma beldesinden kent merkezine gitti.

Eğitimi yarıda kalan Köktürk, dedesi tarafından Bolu'nun Gerede ilçesinde yanına verildiği ustasından mesleği öğrendi.

Gerede'de yaklaşık 4,5 yıl çalışan Köktürk, daha sonra Zonguldak'a dönüp 1970'te kendi dükkanını açtı.

Köktürk, 48 yıldır iğne ipliği elinden bırakmadığı 20 metrekarelik dükkanında severek yaptığı mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Dükkanını her sabah dua ederek açan Köktürk, boynuna mezurayı asıp eline iğne ipliği alarak işe koyuluyor.

"Biz son kuşağız"

Köktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokulda eğitiminin yarıda kalması nedeniyle dedesi tarafından Bolu'da yanına verildiği ustadan mesleği öğrendiğini söyledi.

Kendini geliştirdikten sonra Zonguldak'a dönüp 1970'te kendi dükkanını açtığını aktaran Köktürk, 20 metrekarelik dükkanında mesleğini ilk günkü aşkla sürdürdüğünü kaydetti.

Köktürk, terzilik yaparak geçimini sağladığını, 25 yıl önce emekli olduğunu ama iğne ipliği elinden bırakmadığını anlatarak, "Mesleğimi severek yapıyorum. Mesleğim, iki santimetrelik iğneye sebat edilerek ve işi severek yapılması gereken bir meslek." diye konuştu.

Eskiden herkesin çocuğunu meslek öğrenmesi için bir ustanın yanına götürdüğünü, şimdilerde ise terzilik yapacak eleman bulamadıklarına belirten Köktürk, şöyle devam etti:

"Yetişecek eleman yok. Bu meslekte 10 yıl sonra sadece fermuar ve paça dikenler olacak. Elbise yapan olmaz. Biz son kuşağız. 10 kişi yetiştirdim ama 5'i çalışıyor bu meslekte. Aşk ve sevgi olmazsa bu işi yapamazsınız. Çok meşakkatli çünkü iğneyle çalışıyoruz. 'Peygamber mesleği' olduğu için seviyorum. 48 yıldır aynı dükkandayım. Eskiden yurt dışına dahi elbise gönderirken şimdi göndermiyorum. Şu anda İstanbul ve Ankara'dan müşteriler var."

"Yılın Ahisi" seçilmekten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Köktürk, "Buna layık olmaya çalışıyorum. Mesleğine saygı ve sevgi göstermeyen başarılı olamaz. Mesleğine saygılı olacaksın. Mesleğim meşakkatli. Mesleğimiz tamamen iğneyle çıkıyor. Severek yaparsan zorluğa katlanıyorsun." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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