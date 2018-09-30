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Polis, UBER'e de yolculara da ceza kesti

Yeşilköy'de polisin durdurduğu UBER aracı ve araçta bulunanlara polis ceza kesti.
30 Eylül 2018 22:09
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Polis, UBER'e de yolculara da ceza kesti

İstanbul Yeşilköy'de polis uygulama yaptı.

Trafikte seyreden bir UBER aracını durduran polis araçta bulunanlara kişi başı 344 TL ceza kesti.

Araç sahibine ise 'Belediyeden izin veya ruhsat alınmaksınız belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak'tan 3 bin altı TL ceza uyguladı.

Memurlar.Net
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