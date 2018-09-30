Türkiye'de 1 milyon kişi uykusuz kalıyor

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon kişi uyku apnesi rahatsızlığı ile mücadele ediyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Karaman, uyku problemleri de yaşayan hastaların robotik cerrahi ameliyatı ile bu sorundan kurtulabildiğini söyledi.

Robotik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Doç. Dr. Murat Karaman, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon kişinin uyku apnesi sorunu ile mücadele ettiğine dikkat çekerek, "Uyku apnesi diye bilinen bu hastalıkta şiddetli horlama nefessiz kalınan bir dönemle kesilmektedir. Bu sırada solunum tam ya da kısmi durmuştur. 10 saniyenin üzerindeki nefessiz kalma nöbetlerinin bir saat içinde sık görülmesi yaşamı ciddi şekilde tehdit eder. Gece uyku sırasında sık tekrar eden bu durum uykunun sürekli bölünmesine neden olur" şeklinde konuştu.

"Uyku apnesi olan hastaların trafik kazası yapma riski normalden 8 kat fazladır"

Uyku apnesinin pek çok sağlık problemlerine neden olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Karaman, "Gece uyku kalitesinin bozulması nedeniyle gün boyunca kendini yorgun hisseden hastaların kitap okurken ya da televizyon seyrederken uyuklamaları olabilir. Bu, özellikle araç kullanan hastalar için önemlidir. Uyku apnesi olan hastaların trafik kazası yapma riski normalden 8 kat fazladır. Uyku apnesinin yüksek tansiyon, kalp büyümesi ve kalp atımında düzensizlikler, ani kalp durmaları, uykuda ani ölümler, sık idrara çıkma, uykuda aşırı terleme, uykusuzluk ve huzursuz uyku, aşırı ve hızlı kilo alma, konsantrasyon güçlüğü, depresyon ve davranış bozuklukları, cinsel isteksizlik, yetersizlik, sabah baş ağrısı ve ağız kuruluğu, mide yanması, çocuklarda hiperaktivite, insülin direnci ve diyabet, felç ve kalp krizi gibi pek çok etkisi görülür" diye konuştu.

"Obezite en önemli risk faktörlerinden biridir" diyen Doç. Dr. Karaman, "Kilo vermek gerekir, sırt üstü yatmasını önleyecek bir takım tedbirler almak, alkol kullanılıyorsa bırakmak, eşlik eden hastalık varsa (hipotiroidi, büyüme hormonu bozukluğu) tedavi edilmesi gerekir. Uyku apnesinde medikal tedavi, pozitif havayolu basıncı tedavisi (PAP), ağız içi araç tedavisi ve cerrahi tedavi hastanın durumuna göre uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Uyku apnesinde robotik tedavi çığır açtı

Uyku apnesinin önemli sebeplerinden biri olan dil kökü büyüklüğü ve üst gırtlak doku sarkıklığına müdahale edilebildiğini söyleyen Doç. Dr. Murat Karaman, ''Robotik cerrahide ağız ve boğaz ameliyatlarına uygun daha ince ve küçük cerrahi ekipmanların geliştirilmesi ile özellikle dil kökü ve gırtlak bölgesinde kullanılmaya başlamıştır. Ancak uyku apnesinin önemli sebeplerinden olan dil kökü ve gırtlağın özellikle üst kısmındaki bölgede görüş alanının kısıtlı olması nedeni ile ağız yolu ile ulaşım ve müdahaleler zor olmaktadır. Robotik cerrahinin üstünlüğü ise bu noktada başlamaktadır. Açılı kamera sistemleri, büyütülmüş üç boyutlu görüntü imkanı sağlayan robotik cerrahi ile dil kökü ve üst gırtlak bölgesine rahat ulaşılmakta ve ameliyat gerçekleşmektedir. Ameliyatın kısa iyileşme süresi, daha az ağrı, ağrı kesici miktarının azalması, yara ya da kesi izinin olmaması, kan nakli ihtiyacında azalma, hastanede kalış süresinin kısalması, enfeksiyon riskinde azalma robotik cerrahinin avantajlarından sadece birkaçı" dedi.