Kabaktan yapılan helva lezzetiyle damak çatlatıyor

Burdur yöresine özgü, artık yaygın olarak yapılmayan kabak helvası, lezzetiyle damakları tatlandırıyor.

Genellikle Burdur'un köylerinde yapılan kabak helvasının içinde un ve yağ bulunmuyor. Eskiden Burdur yöresinde neredeyse her evde kavrulan eşsiz lezzet, artık pek bilinmiyor.

Kentteki bir lokantada ayın belli günlerinde yapılan kabak helvası, genç neslin de beğenisini kazanıyor.

Lokantacı 41 yaşındaki Barış Kaval, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baba mesleğini yaptığını, ailece 45 yıldır Burdur'da restoran işlettiklerini anlattı.

Kabak helvasının Burdur'a özgü unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerden olduğunu dile getiren Kaval, kabak helvasının kabak tatlısına nazaran daha az bilindiğini söyledi.

Kabak helvasının eskiden köylerde ninelerin, annelerin sıkça yaptığı bir tatlı olduğunu anlatan Kaval, "Özünü yitirmiş birçok lezzetimiz gibi kabak helvası tatlımız da artık unutulmaya yüz tutmuş tatlılarımızdan ancak biz işletme olarak bu tatlımızı belli günlerde yaparak müşterilerimize sunuyoruz." dedi.

"Yaşatılması gerekiyor"

Yöreye özgü geleneksel lezzetleri yeni nesle tattırmaya çalıştıklarını vurgulayan Kaval, şöyle konuştu:

"Kabak helvamız harika bir tatlıdır. Kabağımız yöremizde bolca yetişmektedir. Şekeri de Burdur şekerinden olursa daha da harika, mükemmel bir lezzet olur. Helvamız sadece şeker ve kabakla yapılan onun dışında herhangi bir katkı malzemesi girmeden elde edilen en lezzetli tatlılardan biridir. Yaşatılması gereken bir tatlı."

Kaval, sunumda kullandıkları soyulmuş ve kavrulmuş taze badem ve tarçının helvaya ayrı bir lezzet kazandırdığını ifade etti.

Kalorisi düşük bir tatlı

Helvanın içinde yağ ve un bulunmadığından kalorisinin düşük olduğunu aktaran Kaval, "Diyet yapanlar da rahatlıkla tüketebilir. Biz de elimizden geldiği kadar bu tatlıyı işletmemizde yaşatmaya çalışıyoruz. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Ben yöremize özgü bu tatlımızı yaşatmak ve herkese tattırmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

"Lokantaların menüsüne girsin"

Burdur yemekleri ve kültürü üzerine araştırma yapan Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Şevkiye Kazan Nas ise kabak helvasının Burdur yöresine ait, unutulmaya yüz tutmuş yiyeceklerden biri olduğunu ifade etti.

Nas, şunları söyledi:

"Bu yiyeceğimizin tekrardan yaygınlaşması için coğrafi işaretinin alınması şart çünkü kabak helvası Burdur'a özgü bir tatlıdır. Yakın civardaki illerde yine oralara yerleşmiş Burdurlular tarafından yapılıyor. Bu lezzetin yaşatılması için lokantaların menülerine girmesi gerekiyor ayrıca kavanozlarda paketlenerek başka illere de gönderilebilir. Bu çalışmalarla lezzeti damakta kalan kabak helvasını gelecek nesillere aktarabiliriz."

Müşterilerden Doğukan Özbarlas da helva üzerindeki tarçın ve bademle harika bir lezzet oluşturduğunu dile getirerek, "Kabağın helvasını ilk defa yedim, normalde kabak tatlısını sevmezdim ama bu mükemmel bir lezzet." dedi.

Tuğba Kındiş ise daha önceden kabak helvasını hiç yemediğini ancak çok beğendiğini belirterek, böyle güzel bir tatlının unutulmaya başlamasının üzücü olduğunu söyledi.

Kabak helvası

Yöreye özgü tadı ve ismiyle ilgi uyandıran bu lezzeti hazırlamak için "sakız" kabağı ya da "bal" kabağının iri olanları parçalara bölündükten sonra kabuğu soyuluyor.

İçindeki çekirdekli kısmı atıldıktan sonra kabak iri dişli rendeyle rendeleniyor. Rendelenen kabaklar, avuç içinde sıkılarak suyu çıkartılıyor.

Sıkılan kabak topaçlarının üzerine ölçüyle Burdur şekeri konuyor.

Kabakla şeker karıştırılıp ocağa alınıyor. Kısık ateşte altın sarısı renk alıncaya kadar yaklaşık 30 dakika karıştırılan helvaya şekerlememesi için limon sıkılıyor.

Suyunu tamamen çektiğinde ocaktan alınan helva, tabaklara konularak üzeri ayçiçek yağında kavrulmuş badem ve tarçınla süsleniyor.