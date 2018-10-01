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Korkunç şüphe: Eşimi paranın yeri için karakola götürdüler

KKTC'de iki ortağı ile yaptığı soygun sonrası gözaltına alındığı karakolda kendini şort ipi ile astığı iddia edilen Ahmet Sarıkılıç'ın eşi Emine Sarıkılıç, "Ben eşime şort götürmedim. Bu iddia doğru değil. Eşimi paranın yerini öğrenmek isterken öldürdüler" dedi
01 Ekim 2018 06:20
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Korkunç şüphe: Eşimi paranın yeri için karakola götürdüler

İstanbul'dan gittiği KKTC'de 24 Eylül günü Girne'de bulunan Bektaş Gıda Şirketi'ne ait tahsilat aracını suç ortağı Serkan Bilir ile soyduktan sonra yakalanan Ahmet Sarıkılıç'ın karakolda intihar ettiği iddiasını eşi Emine Sarıkılıç yalanladı.

Emine Sarıkılıç, eşi ile intihar olayından 2 saat önce görüştüğünü belirterek, "Gözaltına alındığı gün gazetecilere gülerek poz veren birinin intihar ettiği iddiası doğru değil. Eşimi paranın yerini öğrenmek isterken polislerin öldürdüğünü düşünüyorum" dedi.

250 bin TL değerindeki paranın tahsilat aracından gasp edilmesi olayından sonra yakalanıp mahkemeye çıkarılan üç zanlıdan yüksek lisans öğrencisi olan genç kız, perşembe günü mahkeme tarafından soyguna karışmadığı tespit edilince serbest bırakıldı. Soygun zanlıları Serkan Bilir ve Ahmet Sarıkılıç, hakkında ise ise 7'şer gün tutukluluk emri verildi.

KAMERA YOK, BARO 'CİNAYET OLABİLİR' DİYOR

Gazete Vatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre; KKTC yasalarına göre bu süreci karakolda geçiren zanlılardan Ahmet Sarıkılıç'ın cuma akşamı saat 18:30'da kendisini astığı açıklandı. Boğaz Polis Karakolu'ndaki hücresinde eşinin getirdiği kıyafetler içerisinde bulunan şortun ipiyle kendini astığı iddia edilen Sarıkılıç'ın olayı Ada'yı karıştırdı. Daha öncede üç kişinin karakolda benzer şekilde öldüğünü hatırlatan KKTC Barolar Birliği, olayın cinayet olabileceğini savundu. Baro'nun kameraları inceleyin talimatı ise, "hücrede kamera yok" denilerek reddedilince Sarıkılıç'ın olayda şüpheleri artmaya başladı.

BEN EŞİME HİÇ ŞORT GÖTÜRMEDİM

Sarıkılıç'ın eşi Emine Sarıkılıç, eşinin hücrede öldürüldüğünü savunarak, "Eşim, mahkeme sonrası çekilen fotoğraflarında gülümserken objektiflere poz vermişti. Eşimin benim götürdüğüm şortun ipiyle kendini astığı iddiası doğru değil. Birincisi ben ve babası eşime hiç elbise götürmedik. Götürmüşsek bunun bir tutanak altına alınmış olması gerekirdi. O tutanağın bir örneği de bizde olurdu. Ancak yok.

120 KİLO OLAN BİRİ ŞORT İPİYLE KENDİNİ NASIL ASAR?

İkincisi eşim 1.88 boyunda ve 120 kiloda olan biriydi. İddia edildiği gibi şort ipiyle böyle bir cüssede kişinin kendini asması hayatın olağan akışına aykırı bir durum. Biz sorgu sırasında, paranın yerini işkence yaparak öğrenmek isteyen polislerin eşimi havasız bırakmak suretiyle öldürdüğünü düşünüyoruz. Olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ

Öte yandan ölüm olayının yaşandığı gün kendisinin ve kayınpederinin eşini karakolda ziyaret ettiklerini belirten Emine Sarıkılıç, "Eşim soygun olayına karıştığını kabul ediyordu. Bizimle konuşurken de '1 yıl sonra bırakılırım' demişti. Biz eşim bu işe bulaşmadı demiyoruz. Biz sadece ölümünün aydınlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.
Vatan
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