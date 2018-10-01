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'AK Parti değişmedi, toplumsal ve politik koşullar değişti'

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle açılıyor. Peki, yeni dönemin şifreleri neler? Başkanlık sistemiyle ilgili kitap yazan siyaset bilimci, AK Parti Hatay Milletvekili ve Tanıtım-Medya Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman yeni dönemi Hürriyet'e anlattı. Yayman'a göre AK Parti değişmedi, toplumsal ve politik koşullar değişti. Şimdi yeni bir yolun başlangıcında ve yeniden otobanda olacak.
01 Ekim 2018 06:50
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'AK Parti değişmedi, toplumsal ve politik koşullar değişti'

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle açılıyor. Peki, yeni dönemin şifreleri neler? Başkanlık sistemiyle ilgili kitap yazan siyaset bilimci, AK Parti Hatay Milletvekili ve Tanıtım-Medya Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman yeni dönemi Hürriyet'ten İpek Özbey'e anlattı. Yayman'a göre AK Parti değişmedi, toplumsal ve politik koşullar değişti. Şimdi yeni bir yolun başlangıcında ve yeniden otobanda olacak...

'YENİ TÜRKİYE'NİN YAYGINLAŞMASI YENİ

Seçimlerden önce şöyle bir sözünüz var: Seçmen eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında bir tercihte bulunacak... Seçmen tercihini yaptı, bugün de TBMM yeni sistemle açılıyor. Ne göreceğiz?

Geçmiş devlet pratiklerinde kendi vatandaşını tehdit olarak gören bir rejim vardı. Sistem Alevileri, Sünnileri, Kürtleri, İslamcıları ve rejime muhalif herkesi öteki olarak kodlamıştı. Vatandaş ise devletine küskündü. İşte 'yeni Türkiye' kavramsallaştırması bunu değiştirdi ve değiştirecek. 'Yeni Türkiye' sözcüğü yeni bir tartışma gibi görünse de bu kavramı ilk kullanan Mustafa Kemal'dir. Diğer taraftan 27 Mayıs askeri müdahalesinden sonra yine 'yeni Türkiye' kavramı kullanılıyor.

Buradan nereye varacaksınız?

'Yeni Türkiye' kavramı yaygınlaşması yeni, kendisi eski bir kavram. 'Yeni Türkiye' sözcüğü AK Parti'nin bulduğu değil, meşhur ettiği bir terim. Biliyor musunuz, 1961'de Ekrem Alican Yeni Türkiye Partisi adında bir parti kuruyor. 2002'de İsmail Cem'in kurduğu partinin adı da Yeni Türkiye Partisi'dir.

Biz niçin sürekli böyle bir arayıştayız?

Çünkü Yeni Türkiye umudu, bu milletin hayallerini ifade ediyor. İnsanlar politik tercihlerde bulunurken umuda, geleceğe ve bir ütopyaya oy veriyorlar. Kamuoyunda bilinenin aksine kara propaganda karşılık bulmuyor. Umudu yeşerten, insanımıza güven veren 'yeni Türkiye' vaadimiz ise heyecan yaratıyor. 24 Haziran seçim kampanyamızda yeni bir toplumsal sözleşme vaadimiz bu anlamda önemliydi.

Peki, 24 Haziran'da vaat ettiğiniz yeni toplumsal sözleşmenin getirilerini hayatımızda nasıl hissedeceğiz?

Yeni toplumsal sözleşme, birey-devlet, birey-toplum ilişkilerini ve devleti yeniden yapılandırmayı kapsıyor. Başka bir anlamda 'yeni Türkiye' sözcüğü bir arayışın, bir hayalin, bir yolculuğun hikayesidir. Refahı büyütmek. Hürriyetleri büyütmek. İnsan onurunu büyütmek. Yani, Şeyh Edebali'nin Osmangazi'ye öğüdü gibi 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi.
Hürriyet
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