1 milyon turist 20 milyar lira gelir

Turizmdeki rakamlar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Sağlık alanında yapılan yatırım hamleleriyle sağlık turizminde yükselişini sürdüren Türkiye, en çok saç ekimi, plastik ve estetik cerrahi operasyonlar için turist akınına uğruyor. Yerli tıbbi cihazların üretiminin artması, MR, tomografi, ultrason, monitör, röntgen gibi cihazların ülkemizde üretilmesi konusunda çalışmalarını sürdüren hükümet, şehir hastanelerinin sağlık turizmi alanında da hizmet vermesi için harekete geçecek.

2021'e kadar sayıları 28'e ulaşacak şehir hastanelerinin de devreye girmesiyle sağlık turizmindeki hedef 1 milyon ziyaretçi. 2023 vizyonu doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Kültür ve Turizm Bakanlığı, sağlık amaçlı ülkeye gelen turistlerden de 20 milyar lira turizm geliri hedefliyor.

İLK 8 AYDA 3.5 MİLYAR LİRA

SABAH'a konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, dünya sağlık turizminin 100 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip olduğunu söyleyerek, "Türkiye'deki sağlık yatırımları, hastaneler ve doktor kalitesi sağlık turizmi için Türkiye'yi cazip kılıyor. Sağlık turizmi alanında Türkiye, önemli bir merkez olma niteliğini taşıyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, sağlık amaçlı gelen turistlerin sayısı yılın ilk altı aylık döneminde 275 bine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bundan elde edilen gelir ise geçen yıla göre yüzde 16 artarak 3.5 milyar liraya ulaştı. Ziyaretçi başına turizm harcama miktarı ise 12 bin lira oldu.

BURAK ERDEM ÇELİK