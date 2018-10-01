ABD Türkiye'ye 60 km mesafedeki Dedeağaç'ta radar kuruyor

ABD, Türkiye'ye 60 kilometre mesafedeki Dedeağaç bölgesine yeni nesil radar kuruyor. Radarın, Meriç bölgesiyle boğazlar ve Kuzey Ege adalarını tarayabilecek, hava ve karadan ses ve görüntü tespiti yapacak kapasitede olduğu öğrenildi.

Suriye'deki teröristlere her türlü desteği vermekten çekinmeyerek, "Düşmanımın düşmanı dostumdur" mantığı ile hareket eden ABD'nin Yunanistan'daki hareketliliği hız kazandı. Yunanistan'ın Girit ve Kerpe'de askeri üs teklif ettiği ABD'nin önceliği ise Türkiye sınırı ile Çanakkale Boğazı'na yakın olan Dedeağaç bölgesi.

ABD'li yetkililerin Dedağaç'taki incelemelerinin ardından, Meriç bölgesini ve boğazların yanı sıra Kuzey Ege adalarını tarayabilecek kapasiteye sahip yeni nesil radar gözetleme merkezi kurma kararı aldı. ABD'nin, stratejik öneme sahip, yüksek noktalara metal kulelerle kurulacak radar gözlem merkezi sınır bölgelerini kapsayan geniş bir alanda havada ve karada hareketlilik, ses ve görüntü tespiti yapacak. Boğazlardaki hareketlilik gözlenecek.

GÖRÜNTÜLERİ MERKEZE AKTARACAK

Türkiye'ye 60 kilometre mesafede kurulacak yeni nesil radar gözetleme merkezi son sistem cihazlarla donatılacak. Dedeağaç, Semadirek ve Rodop ilinin Maronya tepesine yerleştirilmesi planlanan sistemden elde edilen görüntü ve bilgileri uydu yardımı ve karasal link ile Dedeağaç Limanı'nda konuşlanacak olan merkeze aktaracak. Bu merkezlerden aktarılan tüm görüntü ve verilerin çözümü Dedeağaç Limanı'na kurulacak olan merkezde analiz edilerek değerlendirilecek ve sırasıyla Atina ve ilgili makamlara aktarılacak.