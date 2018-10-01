Kamu harcamalarında tasarruf 2019 yılında da sürecek

Kamu kurumlarında devreye sokulan tasarruf tedbirleri, 2019'da da devam edecek. Yılın son çeyreğinde kamuda tasarruf tedbirlerinin sıkılaştırılması yönünde genelge gönderen Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 bütçesinde de bu tasarrufa uyulmasını sıkı şekilde takip edecek. Bu çerçevede kurumların, personel maaşları gibi zorunlu giderlerinin dışındaki harcama kalemlerinde, geçen yılın yüzde 40'ı dolayında bir harcamayı öngörmelerinin istendiği kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi ile bütçe hazırlama yetkisi Cumhurbaşkanlığına geçmiş, bütçe çalışmalarını yürütecek olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına da eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atanmıştı. Ancak Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanana kadar, bu yıla özgü olarak bu yetkinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanılacağı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu kapsamda 2019 bütçesine ilişkin çalışmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülüyor.

YEP HEDEFLERİ BÜTÇEDE

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) detaylarını oluşturan 'kamu disiplini', 2019 bütçesinde yer alan hedeflerde görülecek. YEP hedeflerine göre Bütçe açığını yüzde 2'nin altında tutma hedefinin gerçekleştirilmesi amacıyla 2019 yılı içinde kamuda 60 milyar TL tasarruf sağlanacak. Bu hedefin içinde 13.7 milyar lirayı yatırım bütçesinden sağlanacak tasarruf oluşturacak. İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacak. Devam eden projelerden finansman koşulları uygun olanlar için yeni ve daha uzun zamana yayılmış iş planları oluşturulacak. Ayrıca teşviklerden 10.1 milyar, sosyal güvenlikten de 2.5 milyar tasarruf sağlanacak. 2019 yılı içinde 16 milyar TL de gelir artırımı sağlanacak.

GEÇEN YILIN YÜZDE 40'I KADAR HARCANACAK

YEP'te yer alan hedeflere ulaşılabilmesi için yatırım bütçesi başta olmak üzere, personel maaşları gibi zorunlu ödemeler dışındaki diğer harcama kalemlerinde ciddi tasarrufa gitmeleri talimatının verildiği öğrenildi. Bu kapsamda kurumların, geçen yılın yatırım bütçesinin yüzde 40'ı oranında bir yatırım bütçesi hedefleyecekleri kaydedildi. Kurumlar, 2018 bütçelerinde yatırımlar için yer alan harcamanın yüzde 40'ı oranında bir yatırımı öngörerek hazırladıkları bütçeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderecekler. Hazine ve Maliye Bakanlığı da, 2019 Bütçe Kanun Tasarısı'nı TBMM'ye sunacak. Yeni sistem çerçevesinde ilk kez "Cumhurbaşkanlığı Kanun Tasarısı" olarak görüşülecek. Bakanlıklar ve kurumlar, YEP'te belirlenen her eylemin etki ve maliyet analizleri, uygulama takvimi ve performans kriterlerini içerecek YEP Eylem Planı'nı, 2019 bütçesiyle birlikte uygulamaya koyacak.