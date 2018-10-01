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Erdoğan: EURO 2024 masrafından kurtulmuş olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan EURO 2024 ile alakalı 'Neticede masraftan kurtulmuş olduk' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada EURO 2024 ile ilgili şunları kaydetti:
EURO 2024 YORUMU: ÖNEMSEMEDİM MASRAFTAN KURTULDUK
(Euro 2024'ün Almanya'ya verilmesi) Açık konuşayım. Çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki dünya kupasını veriyorsun, bir Avrupa kupasını veriyorsun. Aynı ülkede bunu yapıyorsun. Türkiye'ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern ve kilometre olarak çok daha iyi tesislerimiz var. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk.
Mehmet Soysal
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