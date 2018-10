Özhaseki: Yerel seçimde 2 artı 2 eşittir 4 etmeyebilir

Siyasetin en önemli gündem maddelerinden biri yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağı. AK Parti ile MHP arasındaki "Cumhur İttifakı" birlikteliğinin yerel seçimlerde de ne ölçüde devam edeceği merak konusu. MHP'nin İstanbul'da aday göstermeyeceğini açıklamasının ardından AK Parti'nin ittifak için nasıl bir tutum içine gireceği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesinden sonra belli olacak. İttifak görüşmelerini yapmak için AK Parti'de görevlendirilen Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yle, MHP ile ilk teması, AK Parti'nin ittifak görüşmelerinde kırmızı çizgilerini, adaylık kriterlerini ve MHP için bir ilde aday göstermeme ihtimalinin olup olmadığını konuştum. Özhaseki Milliyet'in sorularını şöyle yanıtladı:

'Netlik yok'

- İttifak görüşmelerinde süreç nasıl devam ediyor?

Tabii, geçtiğimiz haftalarda gerek Sayın Devlet Bahçeli Bey'in gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanatları var. Bu konuya sıcak baktıklarını ifade eden beyanlar bunlar. Bizim partimizde bu ittifak görüşmelerini sürdürmek üzere Numan Bey ile benim ismim belirlendi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. MHP'de Sadir Durmaz Bey'i belirlediler. Şu anda iyi niyet çerçevesinde devam ediyor. Bu da çok doğru, asla bunu da reddetmiyoruz önemli olan zaten iyi niyettir. Eğer işin başında iyi niyet varsa bir çözüm bulunur diye düşünüyoruz. Temel argümanımız da biz, Cumhur İttifakı'nın çok doğru bir ittifak olduğuna kanaat getirdik önce. Türkiye bir beka meselesiyle karşı karşıyaydı, partiler önemli değildi. Türkiye'nin bu önemli sorunları karşısında kurmuş olduğumuz birliktelik muazzam bir siyasal mutabakattı. Bu, vatandaş tarafından da benimsendi ve sevildi. Şimdi de bunu özellikle büyükşehirlerde birtakım tehlikeli gidişata karşı bir engelleyici unsur olarak görüyoruz. Ama önümüzdeki günlerde bunu konuşmaya başlayacağız, nasıl olacağı konusunda bir netlik de yok. İttifak ruhuna ve devamlılığına bağlı kalacağımızı vurguladık. Cumhur İttifakı'nın başarısı bizim önceliğimiz.

'Yanlış anlaşılır'

- AK Parti'nin kırmızı çizgisi ne olacak bu ittifak görüşmelerinde? Hani 'Bu şehri verelim, bu şehri alalım' gibi bir şey gelirse veya gelmezse... Kırmızı çizgi ne olacak kriter olarak? Masaya ne koyacaksınız?

Yani şöyle bir pazarlık haddinden fazla yakışık almaz; 'Şu şehir sizin olsun, bu şehir bizim olsun' böyle bir kaba pazarlık zaten asla doğru da olmaz. Vatandaş bunu sevmez, vatandaş buna zaten tepki de gösterir. Özellikle yerel seçimlerde 2 artı, 2 eşittir, 4 etmeyebilir. Ben anketlere bakıyorum mesela, yüzde 80 vatandaş kararını vermiş ama yüzde 20 adayı bekliyorum diyor. Yerelde çok dikkat edilir. Mesela 1999'da Kayseri'de bizim partimiz şöyle bir sonuçla karşılaştı, nihayetinde hem genel seçim hem yerel seçim beraber olmuştu. Genel seçimler itibarıyla partimiz yüzde 22 civarında oy aldı, biz belediyede yüzde 40 aldık. Vatandaş çok seçici, çok dikkatli, kendini kimin temsil edeceği, kimin hizmet edeceği hususunda düşünüyor taşınıyor. Elini vicdanına koyuyor, en son o kapalı bölümde gidiyor oyunu kullanıyor. O yüzden bu konularda böyle bir pazarlık gibi gözüken iş doğru olmayabilir, yanlış da anlaşılır. Ancak ittifaklar, kanuni bir altyapısı olmamasına rağmen bir türlü vatandaşın kendi oy tercihleri arasında değişik şekilde yönlenmeleriyle birtakım ittifaklar kurulabilir. Bunların ama nasıl olacağı hususunda bir netlik olmadığı için hepsi tartışmaya muhtaç, önümüzdeki günlerde konuşmaya, istişareye muhtaç. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, Cumhur İttifakı bir pazarlık için değil, milletin istikbali için kurulmuştur.

- Her ilde adayınız olacak diye açıklandı...

Tabii ki biz ona göre çalışıyoruz ama önümüzdeki günlerde görüşmeler ne gösterir, onu bilemem. En çok oyu alacak değil iş yapacak aday gösterilecek.

'En rahat seçimi İstanbul'da yapacağız'

- İstanbul'da nasıl sonuç çıkar?

İstanbul sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli merkezlerinden biri. İstanbul'u herkes yönetmek ister, bütün partiler ister. Zamanında değişik partilere vatandaşlar zaten görev vermiş. Yani İstanbul'da bakın 4 dönem CHP var bizden önce, Anavatan Partisi de var, değişik askeri dönemlerdeki oluşumlar da var. Sonra 94'te Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığıyla başlayan müthiş bir hizmet atağı oldu. Hakikaten yirmi sene önceki İstanbul ile bugünkü İstanbul arasında dağlar kadar fark var. Yeşil alanlar açısından bakarsanız, yollar, köprüler, tüneller açısından bakarsanız, raylı sistemler uzunluk itibarıyla eskiyle kıyaslanırsa bizim yaptığımız işler ortada. Vatandaş hizmeti görünce ben AK Partiden yana bir eğilim olacağını çok net söyleyebilirim. Bu millet çöp dağlarını unutmadı. Çöplüğün patlayıp da 40'a yakın vatandaşımızın öldüğünü de unutmadı. Militanların kahvelerde oturup otobüslerle eylem alanına gittiklerini de unutmadı. Bizim de neredeyse yirmi yıldır kesintisiz devam eden çalışmalarımızda o kadar çok İstanbul'a güzel işler yapıldı ki önümüzdeki günlerde belki de en rahat seçimlerimizden birini İstanbul'da yapacağız diye düşünüyoruz. Çünkü yaptıklarımızı söyleyeceğiz ve önümüzdeki günlerde neler yapabileceğimizi de anlatacağız. Bizim programımız belli, İstanbul'un analizi de belli, İstanbul'un neye ihtiyacı olduğu da belli. Bunu yapabilecek güçte biz de var zaten.

'Reddetiğimiz pazarlık'

- İstanbul için CHP-HDP ittifakı iddiaları var...

Öbür partilerin çalışmalarını duyuyoruz, şu şekilde gelişiyor: En parlak sima kim? En çok kiminle oy alırız? Bunu koyalım, birinci bu. İkincisi, bizim buna gücümüz yetmiyor, en parlak simalarla seçim alamıyoruz, o zaman yanımıza kimi almalıyız? Terör örgütünün uzantısı partiyle pazarlıklar başlıyor. Bunu herhalde duymayan da kalmamıştır tahmin ediyorum. Herkes, tüm Türkiye duydu bunu. Bu da vatandaşın hiç hoşuna gitmez. Yani 'Bir iki ilçeyi bize ver, büyükşehri sen al' gibi bir pazarlık, işte işin başından beri bizim reddettiğimiz pazarlık o. Bundan dolayı da ben doğrusu İstanbul'da daha rahat hareket edeceğimizi umuyorum.

'Aday açıklama bu ayın sonunu bulur'

- AK Parti yerel seçimlere nasıl hazırlanacak?

AK Parti, yerelde çok başarılı belediyecilik örnekleri ortaya koyan bir parti ve oturmuş yapısıyla da eskiden olduğu gibi şimdi aynı çizgide çalışmalarını devam ettiriyor. Biz Genel Merkez olarak bir taraftan her yıl yaptığımız anketlerin artık sonuna geldik. Neredeyse her belediye başkanı ve belediye hizmetleri için 6-7 anket var. Ayrıca her yıl o bölgelere birkaç kez giden milletvekilli arkadaşlarımızın raporları var. Şimdi de bizim Yerel Yönetimler biriminin o şehirlerle ilgili hazırlamış olduğu raporlar var. Bütün bunlar bir araya geldiğinde az çok bir belediye başkanının başarısı, başarısızlığı ortaya çıkıyor. Teşkilat, milletvekilleri ve anketler birbiriyle örtüşüyorsa o zaman zaten diyecek bir şey yok, yolu açık olsun diyeceğiz. Yok, bazen bunlar çelişiyorsa o zaman bir daha gözden geçiriyoruz. Adaylarımızda ne arıyoruz? Bir; elbette ki liyakat ve ehliyet arıyoruz. Yani oraya koyacağımız adam 'En çok oyu kim alır?' diye bir sorunun neticesinde çıkacak adam değildir, o işi yapabilecek adamdır önce bizim için gerekli olan. Ayrıca bir de bizim başkanımızın kapısı açık olacak, gönlü açık olacak, sofrası açık olacak, yüzü gülecek. Şimdi bunlar bir araya geldiği zaman bizim aday profilimiz de ortaya çıkıyor.

Rapor hazırlanıyor

- AK Parti adayları ne zaman açıklayacak?

Bugünlerde bizim arazi çalışmalarımız devam ediyor. Yani bir taraftan anketler, bir taraftan araziye giden arkadaşların oradaki vatandaşı dinlemeleri, bunun neticesinde çıkacak raporları hazırlıyoruz. Herhalde bu ayın ortalarından itibaren komisyonlar kurup, o raporları inceleyip müracaatları değerlendiririz. Yavaş yavaş işler müşahhaslaşmaya başlar, isimler ortaya çıkmaya başlar. İşte bu ayın sonunu bulur herhalde tahmin ediyorum ki.

'Değişim de olabilir'

- Belediye başkanlarından ne kadarı yenilebilir?

Şimdiden bunu söylemek çok erken, bir rakam da veremeyiz yüzde itibarıyla. Yeni bir döneme doğru yelken açıyoruz, gönül belediyeciliği. İşte burada bizim taraftan belediye başkanımızın ehliyetini, liyakatini ölçerek, bu işi yapıp yapamayacağını ölçerek aday tespitine karar verirken bir taraftan da hakikaten insan ilişkisinin ne olduğuna çok daha dikkatli bir şekilde bakmak zorundayız. Bütün bu kriterleri sağlayan arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz zaten ama değişim de olabilir, yenilikler birçok yerde olabilir, bunun da doğal karşılanması lazım.

'HEDEF, 20 İL DAHA FAZLA ALMAK'

- Seçimlerde hedef ne?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde illere belediye mücavir çevrelerinde baktığımız zaman 60 ilde biz 1'inci partiyiz, 6 ilde de kıl payı 2'nci partiyiz. Demek ki AK Parti hali hazırda 48 ilde belediye başkanlığını almasına rağmen çok daha fazla ili alabilir. Bunu nasıl yapacak AK Parti? O şehirleri doğru okuyarak, doğru fotoğrafını çekerek, arkasından uygun adaylar bularak ve milletin beklentilerine cevap vererek bu işi yapabiliriz. Eğer bunu biz doğru şekilde şehirleri analiz edip arkasından da hakikaten doğru isimlerle yola çıkarsak birçok yerde yapabiliriz. Bizim hedefimiz elbette ki eski aldığımız belediyeleri almak, sonra da bunun üzerine dediğim gibi en az 20 il daha alabilecek şekilde hazırlanıyoruz.

Abdullah Karakuş