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Ekonomiyi ekimde üç eşik daha bekliyor

Piyasalar için en kritik ay geride kaldı. Eylülde TCMB faizleri 625 baz puan artırdı, TL dolara karşı yüzde 7.6 değerlendi. Yeni Ekonomik Program'la "yaşananların farkındayız, gereğini yapacağız" mesajı verilerek türbülansın yatışması sağlandı. FED beklendiği gibi faizi 25 baz puan artırdı. Peki bu ay piyasaları ne bekliyor? Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım yorumladı
01 Ekim 2018 08:50
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Ekonomiyi ekimde üç eşik daha bekliyor

-Eylül ayından sonra ekim ayında atlatmamız gereken yine kritik eşikler var. Bunlardan ilki bu hafta açıklanacak eylül ayı enflasyonu olacak. Yıllık yüzde 20'nin üzerine çıkılma ihtimali yüksek. Sonraki üç ayda da yatay bir gidiş olabilir eğer yeni bir kur sıçrayışı olmazsa. YEP'te de zaten yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 20.8 alınmış.

BRUNSON DAVASI

-Bu ayın ikinci eşiği 12 Ekim'deki Rahip Brunson davası. Türkiye'den ayrılmasına izin verilirse gidişatın yönü değişebilir, verilmezse bizi yeni zorluklar bekliyor olacak. Karar ise yargının veya devletin tepesinin işi.

-Üçüncü eşik de 4 Kasım'da uygulamaya girecek ABD'nin İran yaptırımlarının gölgesinin bu aydan başlayarak düşecek olması. Petrol fiyatları zaten yükselmeye başladı ve 82 doları aşan Brent fiyatıyla karşı karşıyayız. Yükselen maliyetler yanında İran yerine petrol ve doğalgaz tedariğinin nereden ve nasıl yapılacağı da ayrı bir risk konusu. Eylül'de atılan adımlarla nefeslendik ve bıçak sırtı gidişte uçurum tarafına düşmedik. Ama bıçak sırtı gidiş de bitmedi, daha aşmamız gereken eşikler var.
Habertürk
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