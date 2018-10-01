Herkesi otomobil sahibi yapmak amacıyla kuruldu

Tam 50 yıl önce sadece montaj yapan bir işletme olarak kurulan TOFAŞ, bugün tüm dünya pazarları için önemli bir marka haline geldi. Bugün Avrupa'da tek noktada en çok üretim yapan 10 otomotivci arasına girmeyi başaran fabrika, 50 yıldır değer üretmeye devam ediyor.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu "Tofaş, Merhum Vehbi Koç'un vizyonerliği, herkesi otomobil sahibi yapma hedefiyle kuruldu. Bu vizyonu, ülke ve sanayinin gelişimine duyulan inanç, mücadele ve azmin yansıması olarak görüyorum. Bunlar bizim de DNA'mızda halen var olan değerler. Bayrağı ileriye taşıyarak, müşteri beklentilerini şekillendiren ve gurur duyulan öncü otomotiv şirketi olma vizyonumuzla çalışmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Eroldu "İlk sac kasalı otomobili çıkartarak, iç pazara yönelik üretim yapan bir fabrika olarak başladığı yolculuğunda, Türk otomotiv sektöründe önemli birçok başarıya imza attı. Bunların arasında Avrupa'ya ilk kitlesel boyutta ihracat yapmak, küresel pazarlarda satılan bir modelin tek üretim merkezi olmak, fikri ve sınai mülkiyetine sahip olduğu taşıt araçları geliştirmek ve üretmek, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) için belirli teknolojileri küresel kullanım için geliştiren bir Ar-Ge merkezi olmak gibi başarılar da var. Ayrıca Dünya Klasında Üretim -WCM programında Altın Seviye'ye ulaşan ilk üretim merkezlerinden biri olan Tofaş, Fiat Chrysler Automobiles'in fabrikaları arasında örnek bir tesis haline geldi" dedi. Eroldu, "Değişen teknoloji, dijitalleşme ve iklim değişikliği gibi unsurlar, sadece iş yapış şekillerimizi değil; yaşam tarzını, dolayısıyla müşteri beklentilerini de değiştiriyor. Amacımız, yakaladığımız sürdürülebilirlik başarısını, bir 50 yıl daha, müşterileri için değer üreten; çalışanlarının küresel çapta değer yaratmaktan mutlu oldukları ve yeni yatırımlar için her zaman ilk sırada düşünülen küresel bir oyuncu olarak devam ettirmek" açıklamasını yaptı.

SERÜVEN NASIL BAŞLADI?

Fabrikasının temelleri 1968 yılında atıldı.

Yılda 20 bin adetlik kapasiteyle tesiste ilk üretim 1971 yılında başladı.

Üretilen ilk araç ise Murat 124 oldu.

Murat 124 ilk kez 1974 yılında Mısır'a ihraç edildi.

1976 yılında Murat 131, 1977 yılında Şahin, 1981 yılında ise Kartal ve Doğan modelleri banttan indi.

1990 yılında Tempra modeli ortaya çıktı.

1994'te Fiat Uno ile iç pazara ilk kez yerli üretim küçük sınıf bir otomobil sunuldu.

Tofaş, 1998 yılında Fiat Palio modelinin geliştirilmesi sürecine dahil oldu. 1999'da Marea ve Brava modellerinin üretimine başlandı.

2000'de Fiat Doblo ile ticari araç üretimine yöneldi.

Fiat Auto çatısı altında üretilen Alfa Romeo markası, 2001 yılından itibaren Tofaş çatısı altına girdi.

2002'de Albea, 2005'te Linea üretildi.

2005'te Tofaş, MCV kodlu çoklu marka, "Minicargo Projesi"ne başladı.

2012 yılında Fiat ve Chrysler'in birleşmesi ile Tofaş, Jeep markasının temsilciliğini de üstlendi.

Fiat Egea Sedan'ı ilk kez 2015 yılında bantlarından indirdi. Ardından Hatchback ve Station Wagon modellerinin üretimine başlandı.