1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğalgaza, konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam

Reuters'ın duyurduğu haberde, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) doğalgaza bugünden itibaren geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam yaptığı bildirildi
01 Ekim 2018 09:05
Yazdır
Doğalgaza, konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam

Reuters'a bilgi veren sektör kaynakları, maliyet artışına bağlı olarak BOTAŞ'ın tarifeleri 1 Ekim itibariyle yeniden belirlediğini ve yeni tarifelerin ilgili birimlere iletildiğini kaydetti.

BOTAŞ, ağustos ve eylül aylarında da konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam yapmıştı.

Yetkililer, maliyet artışına bağlı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) da elektrik tarifesini artırabileceğini belirtiyorlar
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 29,025 defa okundu. 60 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Alanya'da ekmeğe zam
30 Eylül 2018 18:08		 Palamutun fiyatı 10 TL'ye düştü
30 Eylül 2018 15:35
'6 ay sonra ev fiyatları yükselecek'
29 Eylül 2018 17:36		 Üreticiden 12 liraya alınan fındık, 60 liraya satılıyor
26 Eylül 2018 20:18
Etiket fiyatlarını gören şaştı kaldı
25 Eylül 2018 22:37		 Ekmekteki oyun sürüyor
25 Eylül 2018 21:22
Çiftçiler indirim kararını olumlu karşıladı
24 Eylül 2018 19:56		 Tarım Bakanlığı'ndan çiftçiye iki müjde
24 Eylül 2018 11:32
Domates üreticisinin fiyat tepkisi
23 Eylül 2018 15:15		 Hakkari'de ekmeğe yüzde 35 zam yapıldı
22 Eylül 2018 10:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doğalgaza, konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam
10 bin polis alımı için ön başvurular başladı
Erdoğan: EURO 2024 masrafından kurtulmuş olduk
Kamu harcamalarında tasarruf 2019 yılında da sürecek
MEB alan değişikliği yoluyla Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanına Öğretmen atayacak
Kamu yönetiminde kendini bilmenin ve yönetmenin kuralları
Uzun süreli hastalık yoksa, memura refakat izni verilebilir mi?
Bahçeli'den 'Af'dan dönüş yok' mesajı
'IMF'ye olan borç bizim dönemimizde sıfırlandı'
MHP: FETÖ mağduru garibanları koruyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29.09.2018 beşiktaş vs kayserispor maçı 2
harem selamlık 5
günaydın sözlük 4
antik çağ filozofları 3
pazar günü evden çıkmamak 5
mübaşir 1
deli olmak 2
Nisa 34 1
ahlak felsefesi 1
Meslegini her firsatta göze sokan insan 2
SON İLANLAR
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Su Enstitüsü 1 Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Balıkesir Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel Alacak
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 bin polis alınacak
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İdil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kazancı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam