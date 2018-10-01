Doğalgaza, konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam

ÜNİVERSİTELERDE, CUMA NAMAZI SAATİNE DERS VEYA SINAV KONABİLİR Mİ? Yükseköğretim Kurulu, üniversiteleri Cuma izni ile ilgili genelge kapsamında eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması kaydıyla derslerin, sınavların ve uygulama saatlerinin bu doğrultuda düzenlenmesini istedi.