Palamutun fiyatı 10 TL'ye düştü

Türkiye'de, 1 Eylül'de denizlerdeki av sezonunun açılmasıyla birlikte bolca çıkan palamut, ilk günlerde tezgahlarda 5 TL'den satılırken, olumsuz hava koşulları ve çeşitli nedenlerden dolayı 15 TL'ye kadar yükselmişti. Geçtiğimiz yıllara göre daha iri ve bol çıkan palamut balığı balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürürken, geçtiğimiz hafta yükselen fiyatlar hem alıcıyı hem de satıcıyı olumsuz etkiledi. Karadeniz'den çıkartılan balığın Türkiye'ye dağıtılması ve olumsuz hava koşullarının da etkisiyle balık fiyatlarında yaşanan yükseliş, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte normale döndü.

Ordu'da balıkçılık yapan Ferhat Dönek, geçtiğimiz hafta 3 katına kadar yükselen palamut fiyatının, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte normale döndüğünü söyledi. Vatandaşların özellikle palamut balığına yöneldiğini ifade eden balıkçı Ferhat Dönek, "Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre balık oldukça bol. Özellikle balıkçıların yüzü bu yıl palamuttan güldü. Ancak olumsuz geçen hava şartları, geçtiğimiz hafta balık fiyatlarının yükselmesine neden olurken, havaların sakinleşmesi ile birlikte fiyatlar yine geriledi. Vatandaşlar bu yıl bol bol balık yesinler" dedi.

Balıkçı Ferhat Dönek palamutun 10, istavritin 10, mezgitin 20, levrek ve çupranın da 35 TL'den satıldığını sözlerine ekledi.