1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
01 Ekim 2018 09:29
Yazdır
Karayollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek ve Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım gerçekleştirilecek.

Akseki-Manavgat yolunun 6-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde trafik akışı kontrollü devam edecek.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 37-39. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü izin verilecek.

Afyonkarahisar-Ankara yolunun 12-22. kilometrelerinde (İscehisar şehir geçişi) toplayıcı yol yapımı, parke ve bordür, 5-7. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor.

Tosya-Osmancık yolunun 23. kilometresinde Kalinse Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Burhaniye-Ayvalık yolunun 11-12. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ilgaz-Çankırı yolunun 7-13. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 28. kilometresinde ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İğneada-Demirköy yolunda asfalt çalışmaları devam ediyor.

Ardahan-Hasköy-Susuz yolunun 17-18. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 327 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fenalaşan vatandaşa Bakan eşi müdahale etti
01 Ekim 2018 09:30		 Ülkemizdeki yaşlı nüfus bazı AB ülkelerinden fazla
01 Ekim 2018 08:55
Ada'da seramik öğretmeni boğularak öldürüldü
01 Ekim 2018 07:15		 Meteorolojiden yağış uyarısı - Haritalı
01 Ekim 2018 06:30
Burdur'da motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü
01 Ekim 2018 05:29		 Bin lira sermaye ile aylık on bin lira kazandırıyor
30 Eylül 2018 22:39
Tez yazım sektörü patladı: Doktora bedeli 20 bin TL
30 Eylül 2018 22:27		 Evsiz kalan 7 kişilik aileye kaymakam sahip çıktı
30 Eylül 2018 21:49
'Sökük dikerek' geçen bir ömür
30 Eylül 2018 21:44		 20 bin dolarlık tespih göz kamaştırıyor
30 Eylül 2018 21:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doğalgaza, konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam
10 bin polis alımı için ön başvurular başladı
Erdoğan: EURO 2024 masrafından kurtulmuş olduk
Kamu harcamalarında tasarruf 2019 yılında da sürecek
MEB alan değişikliği yoluyla Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanına Öğretmen atayacak
Kamu yönetiminde kendini bilmenin ve yönetmenin kuralları
Uzun süreli hastalık yoksa, memura refakat izni verilebilir mi?
Bahçeli'den 'Af'dan dönüş yok' mesajı
'IMF'ye olan borç bizim dönemimizde sıfırlandı'
MHP: FETÖ mağduru garibanları koruyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29.09.2018 beşiktaş vs kayserispor maçı 2
harem selamlık 5
günaydın sözlük 4
antik çağ filozofları 3
pazar günü evden çıkmamak 5
mübaşir 1
deli olmak 2
Nisa 34 1
ahlak felsefesi 1
Meslegini her firsatta göze sokan insan 2
SON İLANLAR
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Su Enstitüsü 1 Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Balıkesir Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel Alacak
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 bin polis alınacak
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İdil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kazancı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam