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Karayollarında durum
Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek ve Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım gerçekleştirilecek.
Akseki-Manavgat yolunun 6-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde trafik akışı kontrollü devam edecek.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 37-39. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü izin verilecek.
Afyonkarahisar-Ankara yolunun 12-22. kilometrelerinde (İscehisar şehir geçişi) toplayıcı yol yapımı, parke ve bordür, 5-7. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor.
Tosya-Osmancık yolunun 23. kilometresinde Kalinse Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Burhaniye-Ayvalık yolunun 11-12. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Ilgaz-Çankırı yolunun 7-13. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 28. kilometresinde ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
İğneada-Demirköy yolunda asfalt çalışmaları devam ediyor.
Ardahan-Hasköy-Susuz yolunun 17-18. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
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