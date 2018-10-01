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Fenalaşan vatandaşa Bakan eşi müdahale etti
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi doktor Ahu Pakdemirli fenalaşarak yere düşen vatandaşa ilk yardımda bulundu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi doktor Ahu Pakdemirli, fenalaşarak yere düşen Cemil Abaklı isimli vatandaşa ilk yardım uyguladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Hippoterapi Merkezi bahçesinde fenalaşarak yere düşen 42 yaşındaki Cemil Abaklı isimli vatandaşa ilk yardım müdahalesini Bakan Pakdemirli'nin eşi doktor Ahu Pakdemirli yaptı.
Pakdemirli, Abaklı'yı ilk olarak sert zemine yatırarak, bilincinin açık olup olmadığını kontrol etti ve ardından nabzına, solunum sayısına ve tansiyonuna baktı. İlaç takviyesi yapılan hasta için ilk yardım ekipleri de çağrıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abaklı'ya müdahale ederken, Pakdemirli de fenalaşan vatandaşın durumu konusunda yetkilileri bilgilendirdi. Hasta Abaklı'nın yakını da Pakdemirli'ye teşekkür etti.
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abaklı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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