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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
01 Ekim 2018 09:32
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,0130 6,0150
Avro 6,9680 6,9700
Sterlin 7,8290 7,8320
ANKARA
ABD Doları 5,9800 6,0500
Avro 6,9300 7,0000
Sterlin 7,6860 7,9000

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 6,0250 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,9591'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,66 artışla 6,0507'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,42 değer kaybıyla 6,0250 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,54 düşüşle 6,9910'dan, sterlin/TL de yüzde 0,42 azalışla 7,8635'ten alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,14 azalışla 1,1587, dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 95,22 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de 6,00 desteğinin altındaki kapanışların olması durumunda 5,85 seviyesinin gündeme geleceğini, 6,10'un ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı
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