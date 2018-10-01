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Bekir Gür'ü hedef alan internet sitesine hapis cezası

Tanınmış eğitim uzmanı Bekir Gür'ü, kasten FETÖ'nün prensi olarak nitelendiren Kamudanhaber adlı İnternet sitesi yöneticisine hapis cezası
01 Ekim 2018 10:07
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Bekir Gür'ü hedef alan internet sitesine hapis cezası

Tanınmış eğitim uzmanı Bekir S. Gür ile ilgili olarak "Eğitim Birsen'in Politikalarını Emanet Ettiği Bekir Sıddık Gür Amerika'da Fetönün Prenslerindenmiş" başlıklı yazı yazan kamudanhaber adlı internet sitesinden sorumlu Oktay Yılmaz, bu yazı nedeniyle suçlu bulundu.

Ankara'da görülen davanın gerekçeli kararında mahkeme, Bekir S. Gür hakkında "silahlı bir terör örgütünün mensubu imiş gibi" yazı yazan sanık Oktay Yılmaz'ı suçlu buldu. Mahkeme "FETÖ'nün prensi" nitelemesinin müşteki Bekir S. Gür'ün "onur, şeref ve saygınlığını rencide edici, toplum içerisinde küçük düşürücü bir somut olgu isnadı niteliğinde olduğu"nu tespit etti.

Sanık Oktay Yılmaz'ın sabıkasının bulunması ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkemede kanaat oluşmaması dolayısıyla "Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına yer olmadığına" karar verildi. Mahkeme, sanık Oktay Yılmaz'a bu suçundan dolayı 3 ay hapis cezası verdi.

Hedef Yapılan Doç.Dr. Bekir S. Gür kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra, yüksek lisansını ve doktorasını sırasıyla Florida State Üniversitesi ve Utah State Üniversitesinde tamamladı. Star gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. University of California, Berkeley'de Yükseköğretim Araştırmaları Merkezinde misafir araştırmacı olarak bulundu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya danışmanlık yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığını temsilen "Fulbright Komisyonu"nda yer aldı. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Memurlar.Net
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