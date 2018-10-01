Alkollü taksici yol ortasına park etti polis bile ayıltamadı

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi, Gazipaşa Bulvarı'ndan geçen sürücüler yol ortasında bir taksinin çalışır halde hafif çapraz şekilde park ettiğini, içindeki sürücünün de hareketsiz halde yattığını görünce polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis merkezi ekipleri sürücüyü uyandırmaya çalıştı ancak sürücü bir türlü uyanmadı. Polis sürücünün aşırı derecede alkollü olduğunu belirledi. İsminin Gökhan A. olduğu tespit edilen sürücü ayıltılamayınca polis onu arka koltuğa bindirdi. Burada da bir süre sürücüyü ayıltmaya çalışan polis bir sonuç alamadı.

Polis sürücüyü ayıltamayınca taksiyi kendi sürüp polis merkezine götürdü. Sürücü polis merkezine getirilince biraz kendine geldi. Polis merkezinde sürücüye yapılan alkol testinde 125 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu nedenle sürücünün ehliyetine el konulup, 4 bin 500 lira para cezası verildi.