Ticaret Bakanı: İhracat ithatalatı karşılama oranı son 9 yılın en yüksek düzeyi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ihracatının eylül ayında yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu, aynı zamanda tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamıdır. Yıllıklandırılmış ihracatımız da 165,1 milyar dolara ulaşarak yine tarihi bir rekor kırmıştır." dedi.

Bakan Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni'nin Uğurlanması Töreni'ne katıldı.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıklayarak, Türkiye'nin ihracat hamlesiyle yoluna devam ettiğini söyledi.

Dünyadaki korumacılık rüzgarlarına ve ticaret savaşlarına rağmen Türkiye'nin ihracatının eylül ayında yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade eden Pekcan, bunun aynı zamanda tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olduğunu bildirdi.

Pekcan, yıllıklandırılmış ihracatın da 165,1 milyar dolara ulaşarak tarihi bir rekor kırdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Eylül ayı ithalatımız yüzde 18,1 azalarak 16,4 milyar dolar seviyesine düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88,4 seviyesine ulaştı. Bu son 9 yılın en yüksek rakamıdır. Önümüzdeki aylarda ihracatımızın ithalatı karşılama oranında artışın devam etmesini bekliyoruz. Önümüzde 3 ay kaldı. İhracat hedefimizi 170 milyar dolar olarak revize etmiştik, inşallah gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- "Geleceğin sektörlerine yatırım yapmak durumundayız"

Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin gelecek 10 yıldaki hedefinin orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine ulaşmak olduğunu, bu doğrultuda dünyanın durmadan teknolojik gelişmelerin artarak devam ettiğinin farkında olduklarını dile getirdi.

İhracatla gelişmeyi planladıklarını ve ihracat gelirini yükseltmek için teknoloji odaklı proje satışlarını artırmaya, daha fazla tasarım ve markalaşmaya gitmeye çalıştıklarını belirten Pekcan, geleceğin sektörlerine yatırım yapmak durumunda olduklarını söyledi.

Pekcan, bakanlık olarak iç ticarette, dış ticarette ve gümrüklerde dijitalleşmeye önem verdiklerinin altını çizerek, mevzuatı da çağın gereklerine göre sadeleştirmeye devam ettiklerini kaydetti.