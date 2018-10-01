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Köy okuluna kitap bağışı yapması karşılığında uzlaştı

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir kişi, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu şüpheliyle, köy okuluna kitap bağışı yapması karşılığında uzlaştı
01 Ekim 2018 11:05
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Köy okuluna kitap bağışı yapması karşılığında uzlaştı

Ilgın ilçesinde bir kişi, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu kişiyle, köy okuluna kitap bağışlaması şartıyla uzlaştı.

Alınan bilgiye göre, K.Y'nin, kendisine hakarette bulunduğu iddiasıyla A.A'dan şikayetçi olması üzerine Ilgın Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Dosya Ilgın Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna yönlendirilince, Cumhuriyet Savcısı Levent İnce'nin görevlendirdiği Uzlaştırmacı İrfan Dingil, taraflarla bir araya geldi.

Şikayetçi K.Y, bir köy okuluna 750 liralık kitap bağışı yapması şartıyla A.A. ile uzlaştı. Şüpheli, 750 liralık hikaye kitaplarını Uzlaştırmacı İrfan Dingil ve Uzlaştırma Büro Görevlisi İsmail Altıok'a teslim etti.

Uzlaştırmacı Dingil ve Altıok da Göstere Mahallesi'ndeki Şehit Nihat Balkı İlkokulu öğrencilerine hikaye kitaplarını dağıttı.

Uzlaştırma görevlisi Dingil, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzlaştırmada temel amaçlarının onarıcı adalet anlayışı olduğunu söyledi.

Suç işleyenlere ceza vermek yerine şikayetçi ile aralarındaki anlaşmazlığı tatlıya bağlayarak ileride olabilecek husumet ve olayların önüne geçmek istediklerini belirten Dingil, şunları kaydetti:

"Ayrıca mahkemelerin iş yükünü azaltarak, daha önemli olaylar üzerinde fazla zaman harcamasına katkıda bulunarak, adaletin daha hızlı işlemesine yardımcı olmak amaçlanıyor. Tarafların üzerinde uzlaştıkları edim neticesinde topluma da faydalı işler yapılıyor. Bu vesileyle, olay neticesinde taraflar köy okuluna kitap dağıtımı hususunda anlaşarak bu şekilde uzlaşmışlardır."

Okul Müdürü Murat Topbay da uzlaştırma bürosu yetkilileri ile taraflara duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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